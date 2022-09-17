لبنان يعلن إحباط تهريب شحنة مخدرات الى الكويت

أعلن لبنان السبت، ضبط أكثر من مليون حبة من مخدر الكبتاغون مخبأة داخل شحنة عنب كانت في طريقها السودان ثم الكويت.

وقال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي عبر تويتر ان "الأجهزة الأمنية اللبنانية ضبطت كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون تفوق المليون حبة، في مرفأ بيروت".

واوضح ان الحبوب "كانت مخبأة داخل شحنة من العنب، ووجهتها الأولى جمهورية السودان، ومن ثم دولة الكويت"، مضيفا ان التحقيق في الواقعة مستمر.

وتهريب المخدرات من لبنان إلى بعض دول الخليج هو احد أسباب توتر العلاقات عدة شهور بين بيروت وعواصم خليجية، خصوصًا الرياض.

وزار وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح بيروت في كانون الثاني الماضي، وقدم "مبادرة" لإعادة بناء الثقة بين لبنان ودول الخليج.

وتضمنت "المبادرة الكويتية" التشدد في منع تهريب المخدرات من لبنان إلى دول الخليج من خلال الصادرات، وتفعيل التعاون الأمني بين الأجهزة اللبنانية والخليجية.