لبنان يعلن تفكيك 8 خلايا "إرهابية" منذ بداية العام

تمكنت اجهزة الامن اللبنانية من تفكيك ثماني "خلايا ارهابية" منذ بداية العام، بحسب ما اعلنه وزير الداخلية بسام المولوي الثلاثاء.

وقال مولوي خلال مؤتمر صحفي اعقب اجتماع مجلس الأمن الداخلي المركزي ان الغرض من الكشف عن هذه المعلومات "هو فقط لطمأنة اللبنانيين أن الأجهزة الأمنية ساهرة على تأمين حمايتهم".

ورفض الوزير مولوي اعطاء مزيد من التفاصيل حول هذه الخلاايا، مشددا على تقيد السلطات "بمهنية التحقيق وسرّيته".

الى ذلك، فقد تعهد بان تقوم الاجهزة الامنية ووزارة الداخلية "بكلّ ما يلزم لحفظ الأمن والنظام".خلال فترة الفراغ الرئاسي الناجم عن عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية وكذلك تشكيل الحكومة.

وانتهت ولاية الرئيس اللبناني السابق ميشال عون مطلع الشهر الجاري، وذلك بعد ست سنوات امضاها في المنصب. وقد فشل مجلس النواب اربع مرات متتالية حتى الان في انتخاب رئيس جديد نتيجة الخلافات والتجاذبات السياسية.

ووصف مولوي الوضع الأمني في البلاد بانه "جيّد نسبةً إلى الظروف التي نمرّ بها"، مشيرا الى ان "الجرائم ليست بازدياد .. والوضع الأمني في طرابلس شمال لبنان أفضل بكثير".

وايضا اكد ان "الوضع في مخيّمات السوريين مضبوطُ بشكل جيّد جداً".

ويعيش لبنان منذ ثلاث سنوات أزمة اقتصادية غير مسبوقة، أدّت إلى انهيار العملة وشحّ في الوقود والأدوية وهبوط حاد في قدرة المواطنين الشرائية.