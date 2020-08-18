لبنان يفرض إغلاقا لمدة أسبوعين بعد ارتفاع حالات كورونا

سجل لبنان أرقاما قياسية في حالات الإصابة اليومية التي تجاوزت 400 حالة وبلغ إجمالي عدد الإصابات يوم الاثنين 9337 حالة و 105 وفيات منذ فبراير شباط.

أمرت وزارة الداخلية في لبنان الشركات في أنحاء البلاد بالإغلاق لمدة أسبوعين وفرضت حظر تجول أثناء الليل اعتبارا من يوم الجمعة بعد الزيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ويتيح القرار الذي اتُخذ الثلاثاء برفع الرُكام وإجراء أعمال الترميم وتقديم المساعدات في الأحياء التي تضررت بالانفجار الذي وقع في بيروت يوم الرابع من أغسطس آب. وسيبقى المطار مفتوحا مع التزام المسافرين بإجراء فحص (بي.سي.آر) قبل الصعود للطائرات.

وسجل لبنان أرقاما قياسية في حالات الإصابة اليومية التي تجاوزت 400 حالة وبلغ إجمالي عدد الإصابات يوم الاثنين 9337 حالة و 105 وفيات منذ فبراير شباط.

ووسط أزمة مالية عميقة بالفعل كان لبنان يعاني من ارتفاع حاد في حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 قبل الانفجار الضخم بمرفأ بيروت الذي أسفر عن مقتل 178 شخصا على الأقل ودفع الحكومة إلى تقديم استقالتها.

ودمر الانفجار الذي وقع في مستودع بالمرفأ الكثير من المستشفيات التي حملها عبء ستة آلاف مصاب إضافيين. كما تسبب في إخراج نصف المراكز الطبية في أنحاء بيروت، وعددها 55 مركزا، من الخدمة.

وحث المسؤولون على توخي الحذر. ويقول العاملون بالرعاية الصحية إن احتمال تفشي الفيروس زاد بعد أن تسبب الانفجار في تشريد زهاء ربع مليون من سكان بيروت.

وقالت وزارة الداخلية يوم الثلاثاء إن جميع الأسواق والمراكز التجارية وصالات الألعاب الرياضية وحمامات السباحة والشركات الخاصة الأخرى سيتعين عليها أن تلتزم بالإغلاق خلال الفترة المعلن عنها. وسيطبق حظر التجول من الساعة السادسة مساء حتى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي وإن كان سيستثني العاملين في القطاعين الطبي والخاص بالمواد الغذائية إضافة إلى أفراد الجيش والدبلوماسيين والصحفيين.

