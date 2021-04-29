لبنان يوقف استقبال القادمين من الهند والبرازيل بسبب كورونا

طلبت وزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية الخميس، من شركات الطيران العاملة في مطار بيروت، وقف نقل جميع الركاب القادمين من ​الهند​ و​البرازيل​.

وقالت الوزارة في بيان إنه "على الركاب الراغبين بالقدوم من الهند والبرازيل، الإقامة في بلد آخر لمدة لا تقل عن 14 يوما، قبل القدوم إلى لبنان".

والأربعاء، أعلنت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث في لبنان، في بيان، حظر التجوال في أرجاء البلاد، ابتداء من مطلع مايو/ أيار المقبل، إلى 4 من الشهر ذاته.

وحتى مساء الأربعاء، بلغ إجمالي الإصابات بكورونا في لبنان 522 ألفا و763، منها 7197 وفاة، و453 ألفا و865 حالة شفاء، وفق وزارة الصحة.

وتشهد الهند موجة "تسونامي" من إصابات كورونا، حيث يسجل البلد الآسيوي أكثر من 300 ألف إصابة يوميا منذ منتصف أبريل/ نيسان الجاري.

وتسبب الارتفاع الحاد في عدد الإصابات في إجهاد النظام الصحي بالبلاد، ونقص حاد في الأسرة، وإمدادات الأكسجين، وأدوية العلاج.

كما تأتي البرازيل في المرتبة الثالثة على رأس قائمة الدول من حيث عدد الإصابات بالفيروس بعد الولايات المتحدة والهند.