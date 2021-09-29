لحظة اختطاف عامل محطة وقود في السعودية (فيديو)

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي الاربعاء، تسجيل فيديو يوثق جريمة خطف عامل آسيوي من إحدى محطات الوقود في السعودية.

ويظهر المقطع سيارة سوداء داخل محطة الوقود حيث باشر أحد ركابها عملية ملئها بالوقود، قبل أن يفتح آخر الباب الخلفي للسيارة ويتم دفع العامل داخلها بالقوة، وتتحرك السيارة بعيدا بعد خطفه.

وأعلنت شرطة منطقة حائل شمال غرب السعودية القبض على 3 مواطنين ارتكبوا حادثتي اعتداء وسلب على مقيمين يعملان في محطتي وقود.

شرطة #منطقة_حائل تقبض على 3 مواطنين ارتكبوا حادثتي اعتداء وسلب على مقيمين يعملان في محطتي وقود حيث وجد بحوزتهم مواد مخدرة pic.twitter.com/UY15Z61CUH — سالم السبيعي (@salem_alsubeai) September 29, 2021

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل المقدم سامي الشمري بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأشخاص أسفرت عن القبض على 3 مواطنين في العقد الثاني والثالث من العمر ارتكبوا حادثتي اعتداء وسلب على مقيمين يعملان في محطتي وقود.

وأضاف المقدم سامي الشمري أن تم ضبط بحوزة المتهمين مواد مخدرة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

وإثر تداول مقطع الفيديو بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، دعا البعض إلى ضرورة إلغاء التعامل النقدي (الكاش) في محطات الوقود، تجنبا لمثل هذه الحوادث.