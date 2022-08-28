لحظة اختفاء برجين شاهقين من الوجود في الهند (فيديو)

نسفت السلطات الهندية برجين سكنيين في العاصمة نيودلهي مستخدمة قرابة 4 أطنان من المتفجرات، وذلك بعدما قضت المحكمة العليا بأنهما بنيا بشكل مخالف للمعايير وحصلا على تراخيص بطرق ملتوية.

وخلال ثوانٍ كان البرجان اللذان يرتفعان 100 متر يختفيان عن وجه الارض وسط سحابة غبار ضخمة.

ورصدت كاميرات التلفزة التي حضرت الى المكان بكثافة انهيار البرجين ”أبيكس“ (32 طبقة) و“سيان“ (29 طبقة)، اللذين يضمان مجتمِعَين نحو ألف شقة لم يسكنها مشتروها خلال تسع سنوات من النزاعات القضائية.

نفذت الهند بواسطة التفجير، الأحد، قرار هدم برجين سكنيين بُنيا بصورة غير شرعية في ضواحي العاصمة الهندية نيودلهي، في مشهد مذهل نقلته محطات التلفزة بعد أيام من التجييش الإعلامي.

The 100-metre-high residential "Twin Towers" in Noida on the outskirts of New Delhi have been demolished in a controlled implosion on Sunday, Aug. 28.https://t.co/lD4heenPmn



📹: Amarjeet Kumar Singh pic.twitter.com/sK2A4jiZQo — Anadolu Images (@anadoluimages) August 28, 2022

ويقع البرجان في منطقة نويدا، وهي بمثابة غابة من الإسمنت تكثر فيها المباني المماثلة، نموذجًا نادرًا في الهند على تعامل السلطات بحزم مع المطورين العقاريين الذين يلجؤون إلى طرق ملتوية لتمرير مخالفاتهم.

ووصفت وسائل الإعلام المحلية واقعة ازالة البرجين بأنها أكبر عملية هدم شهدتها الهند إلى اليوم، مشيرة الى انه استُخدمَ فيها حو 3700 كيلوغرام من المتفجرات.

وسبق عملية التفجير قيام السلطات باجلاء آلاف السكان وعشرات الكلاب الضالة. ومن بين الذين أُبعدوا، سكان الأبراج القريبة التي لم يكن أحدها يبعد أكثر من تسعة أمتار عن المبنيين المخالفين.