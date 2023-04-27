لحظة اعدام الجيش الاسرائيلي فلسطينيا بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس وطعن (فيديو)

اظهرت تسجيل فيديو لحظة اعدام جنود اسرائيليين بالرصاص شابا فلسطينيا قرب سلفيت شمالي الضفة الغربية مساء الخميس، وذلك بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس وطعن.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان انها تبلغت عبر الهيئة المدنية المسؤولة عن التنسيق مع سلطات الاحتلال الاسرائيلي باستشهاد أحمد يعقوب طه (39 عاما) قرب مستوطنة أريئيل المجاورة لقرية حارس في محافظة سلفيت.

وافادت وسائل اعلام فلسطينية بان الشاب يتحدر من قرية بديا في سلفيت.

ونقلت عن شهود قولهم ان الجنود الاسرائيليين نفذوا عملية اعدام بدم بارد في حق الشهيد، والذي أظهرته تسجيلات فيديو مضرجا بدمائه على الشارع بحوار سيارته.

ووفق الشهود، فقد استوقف الجنود سيارة طه، وطلبوا منه الترجل تحت تهديد السلاح، وحين فعل، بادره احدهم باطلاق النار عليه، واستمر في ذلك حتى بعد ان سقط الشهيد على الارض.

#شاهد| لحظة إطلاق قوات الاحتلال النار تجاه شاب فلسطيني بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن قرب سلفيت. pic.twitter.com/KMDuQ7p94Q — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 27, 2023

ومن جانبه، اعلن الجيش الاسرائيلي ان الشهيد وصل بسيارته الى المكان ثم حاد بها محاولا دهس عناصره المتواجدين هناك، قبل ان يترجل ويحاول طعن احدهم.

واضاف ان الجنود المتواجدين اطلقوا النار عليه وقاموا بتحييده. مشيرا الى ان ايا من الجنود لم يصب.

وقتل الجيش الاسرائيلي 99 فلسطينيا منذ مطلع العام بينهم عدد كبير من الاطفال والشيوخ، فيما لقي 19 اسرائيليا وامراة اوكرانية ومواطن ايطالي مصرعهم في عمليات نفذها فلسطينيون ردا على التصعيد الاسرائيلي.

