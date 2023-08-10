لحظة اغتيال مرشح رئاسي بالرصاص في الإكوادور (فيديو)

اظهر مقطع فيديو لحظة اغتيال مرشح رئاسي بالرصاص في الاكوادور بعد مشاركته في مهرجان انتخابي ضمن حملته في العاصمة كيتو مساء الاربعاء .

ويشاهد المرشح الرئاسي الإكوادوري فرناندو فيافيسينسيو في المقطع وهو يتوجه الى سيارته وسط حراسة مشددة من مرافقيه، وما ان فتح الباب ودخل السيارة حتى مزقت الاجواء اصوات رصاصات متتالية.

ولاحقا، اكد وزير داخلية الاكوادور خوان زاباتا مقتل المرشح الوسطي فيافيسينسيو (59 عاما)، فيما توعد رئيس البلاد غييرمو لاسو وفاة فيافيسينسيو عبر تغريدة في منصة X، بان لا تمر هذه الجريمة دون عقاب.

ووصف لاسو عملية الاغتيال بانها "صدمت البلاد"، مضيفا ان "الجريمة المنظمة ذهبت بعيد جدا".



🇪🇨 QUITO. ULTIMS MOMENTS DEL CANDIDAT A LA PRESIDÈNCIA FERNANDO VILLAVICENCIO ASSASSINAT amb tres trets al cap rere una trobada preelectoral. 20 d'agost, eleccions presidencials a l'Equador. pic.twitter.com/lyqRjqWXAh — JosepBastardas ☭ (@josepbastardas) August 10, 2023

واشار رئيس البلاد الى انه دعا كبار مسؤوليه الامنيين الى اجتماع عاجل، وتعهد بايقاع اقسى العقوبات بحق الجناة.

واعلنت الشرطة انها اعتقلت ستة اشخاص للاشتباه في تورطهم في الاغتيال، فيما قالت وسائل اعلام انه تم ابطال عبوة ناسفة عثر عليها على بعد بضعة امتار من مكان الحادثة.



وقال مكتب المدعي العام في الإكوادور عبر منصة X، إن مشتبها به توفي متأثرا بجروح أصيب بها خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة عقب حادثة الاغتيال، مشيرا الى ان الشرطة تتابع الاجراءات في هذه الاونة.

وكان فيافيسينسيو يتنافس مع ثمانية مرشحين في جولة الانتخابات الاولى المقرر بعد عشرة ايام، علما انه تلقى تهديدات بالقتل في الاونة الاخيرة، فيما قال حزبه ان مسلحين هاجموا مقره في كيتو العاصمة.