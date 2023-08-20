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لحظة التقاطها "سيلفي".. انفجار صاروخ باليستي خلف امرأة في أوكرانيا (فيديو)

تاريخ النشر: 20 آب / أغسطس 2023 - 12:16
دمار جراء القصف الروسي على احدى المناطق في أوكرانيا (أ ف ب)
دمار جراء القصف الروسي على احدى المناطق في أوكرانيا (أ ف ب)

بينما كانت امرأة تستعد لالتقاط صورة في وسط مدينة تشيرنيهيف الواقعة في شمال أوكرانيا، تعرضت المدينة لهجوم صاروخي باليستي مدمر أسفر عن دمار هائل وخسائر بشرية فادحة.

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ووثق مقطع فيديو الهجوم الذي وقع يوم السبت الماضي، حيث أدى إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة ما يقرب من 110 آخرين، بينهم أطفال.

الفيديو يظهر فتاة تستعد لالتقاط صورة للنفسها قبل لحظات من سقوط الصاروخ على مبنى خلفها، حيث يمكن رؤية سحابة كبيرة من اللهب والدخان تتصاعد في الهواء قبل أن ينقطع المقطع بسبب الهجوم الرهيب.

وتأثرت منطقة رئيسية ومبنى جامعي ومسرح بالهجوم الدموي، وسقط العديد من الأطفال، الذين كانوا في طريقهم إلى الكنيسة للاحتفال بأحد الأعياد الدينية.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نشر مقطع فيديو يُظهر الأضرار الواسعة والساحة المليئة بالحطام والسيارات المتضررة، وقال إن روسيا تقف وراء هذا الهجوم الشنيع. دعا زيلينسكي المجتمع الدولي إلى التصدي للإرهاب الروسي وتقديم الدعم لأوكرانيا لحماية حياة مواطنيها.
 

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