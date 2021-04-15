لحظة انفجار السيارة المفخخة بمدينة الصدر في بغداد (فيديو)

أظهر مقطع فيديو منشور على الانترنت لحظة انفجار السيارة المحملة بالمتفجرات في مدينة الصدر شرقي العاصمة العراقية بغداد، والذي خلف أربعة قتلى و17 جريحا.

ويظهر الفيديو لحظة انفجار السيارة وكيف هرع المدنيون الذين كانوا يتجولون في الأسواق القريبة من مكان انفجار السيارة.

وذكرت الشرطة أن السيارة كانت متوقفة في سوق مزدحمة للأجهزة المستعملة في الحي الذي يغلب عليه الشيعة.

وقال بيان للجيش العراقي إن انفجارا في سوق بشرق بغداد أسفر عن مقتل مدني وإصابة 12 آخرين واشتعال النار في عدة سيارات.

وقال شهود من رويترز إن الدخان الأسود كان يتصاعد فوق السوق فيما هرعت سيارات الإسعاف لإنقاذ الجرحى.

وتوقفت الهجمات الانتحارية، التي كانت تقع بشكل يومي تقريبا في بغداد، في السنوات الأخيرة منذ هزيمة تنظيم “الدولة” في 2017، ضمن تحسن شامل في الأوضاع الأمنية أعاد الحياة إلى طبيعتها في العاصمة العراقية.

وهز هجوم انتحاري نادر الحدوث أعلن تنظيم “الدولة”المسؤولية عنه سوقا مزدحمة في بغداد في يناير كانون الثاني، مما أسفر عن مقتل 32 على الأقل. وكان ذلك أول تفجير كبير بالعراق في ثلاث سنوات.

جاء هجوم اليوم الخميس بعد يوم واحد من استهداف طائرة مسيرة ملغومة قوات أمريكية في مطار أربيل بشمال العراق، فيما أسفر هجوم صاروخي منفصل عن مقتل جندي تركي في قاعدة عسكرية قريبة.