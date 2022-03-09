"لديه حالة خاصة".. زاخاروفا تشكك برجاحة عقل زيلينسكي

شككت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الاربعاء، في رجاحة عقل الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي العقلية، والذي وصفته من اصحاب "الحالات الخاصة".

وقالت زاخاروفا ان مواقف وتصريحات زيلنسكي لا يمكن تحليلها بجدية بالنظر الى "عامل الحالة الخاصة تماما" للزعيم الأوكراني.

واضافت "من الجلي أن الحالة غير متزنة. وفي أي حالة، وأي تصريح يدلي به، كل ذلك يشير إلى عدم وجود إمكانية للاعتماد بشكل جاد على مثل هذه التصريحات وأخذها على أنها حقيقة تامة أو تعبير عن موقف تمت بلورته بالفعل".

وكانت زاخاروفا تشير خصوصا الى تصريحات أعلن زيلينسكي خلالها أن أوكرانيا لديها "حل ممكن" بشأن القضايا الخلافية المحورية مع روسيا بما في ذلك صفة شبه جزيرة القرم وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

وفي كلمة مسجلة امام مجلس العموم البريطاني الثلاثاء، طالب زيلينسكي فيها بتصنيف روسيا دولة ارهابية على خلفية غزوها لبلاده.

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا

ولاحقا الاربعاء، دعا زيلينسكي روسيا مجددا للجلوس الى طاولة المفاوضات قائلا انه "يجب أن تنتهي الحرب وأن نجلس إلى طاولة المفاوضات، ولكن ليس من أجل الطموحات القديمة القاتلة، وإنما من أجل المصلحة العامة الصادقة والملموسة".

وفي 24 شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.