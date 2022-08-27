لذكرها خاشقجي: هجوم سعودي على خبيرة التجميل الكويتية حنان دشتي

انتفض النشطاء السعوديين على خبيرة التجميل الكويتية حنان دشتي التي عبرت عن استياءها في فيديو قصير من تصرف ادارة احدى الفنادق التي رفعت من السعر بعد ان تعرفت على هويتها، ووجدت دشتي مخرجا للهروب من الاسعار بتغيير اسمها الى حنان خاشقجي لتبدو على انها مواطنة سعودية وليست سائحة

#حنان_دشتي_تسي_للسعوديه

وانتشر هاشتاغ على موقع تويتر #حنان_دشتي_تسي_للسعوديه كالنار في الهشيم وتم تداول مقطع الفيديو وطالب النشطاء بمقاطعة منتجات حنان دشتي التجميلية بالاضافة الى المجوهرات التي تنتجها.

وفي المقطع المصور تظهر حنان دشتي وهي تتحدث أن إدارة الفندق رفعت الأسعار عليها لأنهم عرفوا اسمها، مضيفة أنها تعبت لأن شركات التسويق وغيرها عندما ترى اسمها ترفع الأسعار، ليس فقط في السعودية وإنما حتى في الكويت.

وتساءلت دشتي ساخرة : " هل نغير أسمنا.. حنان خاشقجي يعني؟".

I mean, after all the support and respect provided by Saudi Arabia, Hanan Dashti appears while insulting the Kingdom of Saudi Arabia😡#حنان_دشتي_تسي_للسعوديه pic.twitter.com/bVUTMimsJb — حمد بن ابراهيم المطيري🇸🇦 (@hamd_ksa1) August 27, 2022

حنان دشتي ترد

وفي ردها قالت حنان دشتي إنها لم تقصد أي إساءة للملكة وتذكيرها باسم خاشقجي لا يعني الا انها تذكر باسم العائلة فاحشة الثراء في السعودية

ورجح بعض المتابعين الى النقمة السعودية على حنان دشتي لذكرها خاشقجي وتذكيرها بالاعلامي جمال خاشقجي الذي قضى في القنصلية السعودية في اسطنبول على الرغم من تسوية المللكة لقضيته مع عائلته فيما بعد والتي انتهت بمحاسبة المتورطين