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لذكرها خاشقجي: هجوم سعودي على خبيرة التجميل الكويتية حنان دشتي

منشور 27 آب / أغسطس 2022 - 06:34
حنان دشتي
حنان دشتي

انتفض النشطاء السعوديين على خبيرة التجميل الكويتية  حنان دشتي التي عبرت عن استياءها في فيديو قصير من تصرف ادارة احدى الفنادق التي رفعت من السعر بعد ان تعرفت على هويتها، ووجدت دشتي مخرجا للهروب من الاسعار بتغيير اسمها الى حنان خاشقجي لتبدو على انها مواطنة سعودية وليست سائحة 

 #حنان_دشتي_تسي_للسعوديه

وانتشر هاشتاغ على موقع تويتر #حنان_دشتي_تسي_للسعوديه كالنار في الهشيم وتم تداول مقطع الفيديو وطالب النشطاء بمقاطعة منتجات حنان دشتي التجميلية بالاضافة الى المجوهرات التي تنتجها.

 

 

وفي المقطع المصور تظهر حنان دشتي وهي تتحدث أن إدارة الفندق رفعت الأسعار عليها لأنهم عرفوا اسمها، مضيفة أنها تعبت لأن شركات التسويق وغيرها عندما ترى اسمها ترفع الأسعار، ليس فقط في السعودية وإنما حتى في الكويت.

وتساءلت دشتي ساخرة : " هل نغير أسمنا.. حنان خاشقجي يعني؟".

 

 

 

حنان دشتي ترد 

 

وفي ردها قالت حنان دشتي إنها لم تقصد أي إساءة للملكة وتذكيرها باسم خاشقجي لا يعني الا انها تذكر باسم العائلة فاحشة الثراء في السعودية 

ورجح بعض المتابعين الى النقمة السعودية على حنان دشتي لذكرها خاشقجي وتذكيرها بالاعلامي جمال خاشقجي الذي قضى في القنصلية السعودية في اسطنبول على الرغم من تسوية المللكة لقضيته مع عائلته فيما بعد والتي انتهت بمحاسبة المتورطين 

كلمات دالة:حنان دشتيالسعودية

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