لغز اختفاء القطط في عيد الاضحى: لماذا واين تذهب خلال رحلتها الغامضة؟

ما سبب اختفاء القطط في عيد الاضحى ؟ هل تساءلتم يوما عن ذلك او عن المكان الذي تذهب اليه هذه المخلوقات المحببة لدى الكثيرين في ذلك اليوم المبارك؟

ما يزيد الغموض حول هذه الظاهرة ما يتحدث عنه كثيرون حول اختفاء القطط يوم عيد الاضحى من امام محال القصابين التي لا تفارقها في العادة عندما تكون جائعة، ولكنها في هذا اليوم ورغم كثرة اللحم لا يعود لها اثر!!

كما يتساءل الكثيرون لماذا تختفي القطط فجأة من المنزل في عيد الاضحى، وهي التي اعتادت الدعة والراحة والقيلولة في كافة اركان البيت ، ولا يمكن ان لا تتم ملاحظتها وهي تتقافز وتذرع غرف المنزل جيئة وذهابا في كل الاوقات.

ورغم ان علماء وفقهاء تصدوا على مدى السنين للروايات السابقة بالتفنيد تارة والتكذيب اخرى، لكن المرويات اثبتت انها عصية عن مغادرة تراثنا الزاخر بالكثير من الامور الغريبة والغامضة.

هل القطط تحج ؟

تحدث اباء كثيرين منا عن ان القطط تختفي في يوم عيد الفطر من اجل القيام برحلة حج غامضة تحاكي فيها البشر، ولكن بطريقتها الخاصة التي لا يعلمها غيرها سوى الله سبحانه وتعالى، وفي عالم غير مرئي لبقية الكائنات الارضية.

ولكن هل حقا تتوجه القطط لاداء فريضة الحج في عيد الاضحى؟

او ربما تكون مدعوة لمائدة النبي سليمان في هذا اليوم كما تقول رواية اخرى سائدة.

وتقول هذه الرواية ان القطط تقوم في يوم عيد الاضحى بتلبية دعوة الى مائدة يأمر النبي سليمان الجن باعدادها لها لتكريمها.

لماذا لا تأكل القطط لحم الأضحية ؟

هناك روايات اخرى تحاول تفسير ظاهرة اختفاء القطط عقب صلاة عيد الأضحى حتى صلاة الظهر، وحتى من امام محال القصابين، ومنها ان ملك القطط يستدعيها في هذه الفترة ليعطيها تعليمات محددة.

احد الروايات التي تحاول تفسير سبب اختفاء القطط في عيد الاضحى هو انها تكون مدعوة على مائدة النبي سليمان !

وتقول رواية اخرى ان الجن يخطف القطط يوم عيد الاضحى لحمايتها من اتباعه الذين يصطادونها لتسخيرها في امور سحرية او يذبحونها تقربا لبعض الشياطين ومن اجل ارضائهم.

ويؤكد كثيرون ممن يؤمنون بظاهرة اختفاء القطط يوم عيد الاضحى انها موجودة بالفعل ويعجز العلماء عن تفسيرها سواء بطريقة علمية او شرعية.

وتؤكد رواية ثالثة القطط تختفي يوم عيد الاضحى احتراما للملائكة التي تنزل على الارض للاستماع الى القران ومشاركة المسلمين صلواتهم ودعاءهم هذا اليوم المبارك، ويستدلون على نزول الملائكة يومهها بحديث منسوب الى النبي صلى الله عليه وسلم.

حديث اختفاء القطط

الحديث المشار اليه يرد في الصحيحين، ويقول فيه النبي "إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله، فإنها رأت ملكاً، وإذا سمعتم نهاق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان، فإنها رأت شيطاناً".

ويقول انصار هذه الرواية ان من الثابت عن القطط قدرتها على رؤية الملائكة لانها مخلوقات مرفوع عنها الحجاب، بخلاف البشر الذين ضرب بينهم وبين العالم الأخر بحجاب.

كثيرون يلاحظون اختفاء القطط من المنزل في عيد الاضحى

وتتحدث رواية جامحة عن ان اختفاء القطط مرده الى انها تجتمع معا في يوم عيد الاضحى لاداء شعائر خاصة بها يتشابه بعضها مع البشر من مثل ذبح الاضاحي وصلاة العيد.

وفي الوقت نفسه هناك بعض من يؤمن بظاهرة اختفاء القطط يوم عيد الاضحى، ولكنه يردها الى امر الهي اختصه رب العزة بعلمه ولم يطلع عليه احدا من خلقه، وبالتالي فانهم يكتفون بالايمان دون البحث في الكيفية.

اين تختبئ القطط ؟

بقي ان للقطط في المرويات الدينية التراثية مكانة محببة، حيث يرد ذكرها في احاديث منسوبة الى النبي صلى الله عليه وسلم، وينفي فيها النجاسة عنها ويدعو الى الرحمة والتلطف معها.

فقد وصفت في حديث بانها "من الطوافين, والطوفات عليكم"، وايضا تروي عائشة أن النبى كان يتوضأ من الماء الذى تشرب منه القطة لاْنها طاهرة ولاتنجس الماء، بخلاف الكلب.

ويدلل البعض على طهارة وفطنة وتراحم القطط مع البشر بحقيقة انها تقوم بدفن فضلاتها حتى لا تتسبب في اجتذاب الحشرات ونقل الامراض الى البشر !.

بعد كل ذلك، يظل السؤال الذي يبحث الكثيرون عن اجابة له: اين تختبئ القطط ؟