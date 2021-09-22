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لقاءات ايرانية اوربية واميركا تعتبر عودتها لمفاوضات النووي صعبة

منشور 22 أيلول / سبتمبر 2021 - 04:13
لقاء ايراني مع اوربيين
لقاء ايراني مع اوربيين

اكدت الولايات المتحدة ان عودة ايران الى مفاوضات فيينا لمناقشة الملف النووي ستكون صعبه في وقت اعلنت طهران استعدادها الفوري للعودة الى طاولة المفاوضات وذلك بعد 3 اشهر من توقفها.

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جدال ايراني مع الوكالة الدولية

بالتزامن مع ذلك، اندلع جدال قبل أيام بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية حول مراقبة أنشطتها النووية المتفق عليها أصلاً في اتفاق 2015، فيما واصلت الإدارة الأميركية التحذير من أن وقت التفاوض ينفد، دون أن تذكر مقدار الوقت المتبقي أو ما الذي ستفعله إذا انتهت صلاحيته.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية "ليس لدينا جدول زمني"، وتابع " نحن مستعدون للعودة إلى الطاولة، على الرغم من أنه في مرحلة ما، لن يكون ذلك ممكناً، لأن تقدم إيران النووي سيصبح لا رجوع فيه ولن يكون من الممكن العودة إلى الوراءحسب واشنطن بوست 

 

لقاء ايراني مع اوربيين

في الاثناء فيما أعلنت الحكومة الإيرانية أن وزير الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان، يعتزم عقد اجتماعات ثنائية مع نظرائه من بريطانيا وألمانيا وفرنسا على هامش الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده للصحافيين في نيويورك أمس الثلاثاء، إنه تم إبلاغ الجميع بأن محادثات فيينا ستستأنف "في الأسابيع القليلة المقبلة".

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في غضون ذلك، تواصل إيران توسيع كمية ونوعية تخصيب اليورانيوم، ما دفع بعض الخبراء إلى الاستنتاج أنها بات الآن أقرب إلى امتلاك مواد انشطارية كافية لصنع قنبلة، تماماً كما توقعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أن طهران قادرة على ذلك في غضون شهرين أو ثلاثة.

 


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