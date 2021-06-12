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لقطات تظهر تحركات القوات الأمريكية في البحر الأحمر

منشور 12 حزيران / يونيو 2021 - 11:03
سفن حربية أمريكية
سفن حربية أمريكية

نشر الجيش الأمريكي لقطات تظهر تحركات قواته في البحر الأحمر بدعوى "ضمان الاستقرار" في الشرق الأوسط.

وأوضحت القيادة المركزية التابعة للجيش الأمريكي على حسابها في "تويتر" أمس الجمعة أن هذه الصورة تظهر جانبا من عمليات البحرية الأمريكية في البحر الأحمر أثناء انتشارها ضمن منطقة مسؤولية الأسطول الخامس الأمريكي (ومقره في المنامة)، وذلك "دعما للعمليات البحرية لضمان الاستقرار والأمن البحري في المنطقة".

 

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