لقمة مغمسة بدم.. مطعم كرسبي ينعى موظفا دهس برمضان

البوابه - نعى أدارة مطعم كرسبي تشكن في العاصمة الأردنية عمان الفتى موسى رائد الجمزاوي أحد كوادرها الذي توفي خلال شهر رمضان جراء حادث دهس مؤسف أودى بحياته.

مطعم كرسبي تنعى الموظف موسى الجمزواي

ولاقى ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي نبأ وفاة الموظف الجمزاوي بحزن شديد، آسفين على رحيله المفاجئ بحادث سير مؤسف وهو في مقتبل العمر خلال سعيه للحصول على لقمة عيشه.

ووصف نشطاء عبر منصتي تويتر وفيس بوك أن لقمة العيش في الأردن باتت مغمسة بالدم، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الأردن وسوء البنية التحتية ورداءة الشوارع والطرقات في البلاد.