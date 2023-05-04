لكمات بين مندوب روسيا واوكرانيا بسبب نزع علم اوكرانيا

اندلع شجار تخلله لكمات بين مسؤول روسي و النائب الأوكراني ماريكوفسكي كان الاخير يرفع علم بلاده عندما تقدم منه المسؤول الروسي وانتزعه منه بالقوة ليتطور الامر الى شجار ولكمات دفع المتواجدين للتدخل لفضه

ووفق المشاهد فان المشاجرة جرت في انقرة التي تحتضن الجمعية البرلمانية للتعاون الاقتصادي للبحر الأسود

😂😂

في العاصمة التركية #انقرة الجمعية البرلمانية للتعاون الاقتصادي للبحر الأسود

انتزع مندوب روسي العلم الأوكراني من يد المندوب الاوكراني وتطور الامر لشجار .



المندوب الروسي تبهدل يا رجالة pic.twitter.com/T3ZWByU96l — فيصل القاسم (@kasimf) May 4, 2023

وقالت وسائل اعلام روسية ان نواب البرلمان الأوكراني حاولو تعطيل خطابات وفد الاتحاد الروسي في قمة بابسيك في أنقرة - فقد رفعوا علمهم " الأصفر والأزرق الخرقة" و بعد أن سحب المندوب الروسي العلم هاجمه أحد "نواب النازية"