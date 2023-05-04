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لكمات بين مندوب روسيا واوكرانيا بسبب نزع علم اوكرانيا

تاريخ النشر: 04 أيّار / مايو 2023 - 07:28
شجار في الجمعية البرلمانية للتعاون الاقتصادي للبحر الأسود
شجار في الجمعية البرلمانية للتعاون الاقتصادي للبحر الأسود

اندلع شجار تخلله لكمات بين مسؤول روسي و النائب الأوكراني ماريكوفسكي كان الاخير يرفع علم بلاده عندما تقدم منه المسؤول الروسي وانتزعه منه بالقوة ليتطور الامر الى شجار ولكمات دفع المتواجدين للتدخل لفضه

ووفق المشاهد فان المشاجرة جرت في انقرة التي تحتضن الجمعية البرلمانية للتعاون الاقتصادي للبحر الأسود 

 

 

وقالت وسائل اعلام روسية ان نواب البرلمان الأوكراني حاولو تعطيل خطابات وفد الاتحاد الروسي في قمة بابسيك في أنقرة - فقد رفعوا علمهم " الأصفر والأزرق الخرقة" و بعد أن سحب المندوب الروسي العلم هاجمه أحد "نواب النازية"

 

 

 

 


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