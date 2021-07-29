للارتباط بعشيقها.. مصرية تقتل أبناءها بالسم

كشفت الأجهزة الأمنية المصرية، لغز وفاة 3 أشقاء واصابة والدهم بالتسمم، في إحدى قرى الصعيد بمحافظة قنا.

وبينت التحريات الأمنية أن والدة الضحايا تقف وراء الجريمة، بهدف الارتباط بعشيقها، حيث عمدت إلى وضع السم داخل عصير "منتهي الصلاحية" تسبب بحالات الوفاة سابقة الذكر.

وأوضحت التحريات أن عشيق والدة الضحايا، الذي يعمل سائقا، متورط في الجريمة باعطائها 4 عبوات عصير محقونة بالسم.

وفي التفاصيل قال مصدر أمني، في تصريحات خاصة لسكاي نيوز عربية، إن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تلقت بلاغا من المستشفى المركزي بوصول أب وأطفاله الثلاثة مصابين بحالة تسمم، إثر تناولهم عصير منتهي الصلاحية، ووفاة الأطفال الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و9، أثناء محاولة إنقاذهم.

تضارب الأقوال

وتابع المصدر الأمني: “بدأت الأجهزة الأمنية في تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وأثناء الاستماع إلى أقوال والدة المجني عليهم وزوجها المصاب، تلاحظ تضارب أقوالها، حيث ادعت في البداية تناول الضحايا عصير منتهي الصلاحية، ثم تراجعت في اقوالها وادعت تناولهم لبطيخ مسرطن، ثم ادعت سقوط مبيد حشري داخل وجبة الإفطار”.

وأضاف المصدر، أن تناقض أقوال والدة الضحايا، أثار شكوك فريق البحث والتحري، حيث أظهرت التحريات وجود خلافات متكررة بين والده الضحايا وزوجها، تركت على إثرها بيت الزوجيه مرات عديدة.

علاقة عاطفية

وأردف المصدر الأمني، أن تلك الخلافات المتكررة وتضارب أقوال الزوجة، جعلت جهات التحقيق تشير بأصابع الاتهام نحوها، وبتضييق الخناق وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات أقرت المتهمة، بانها على علاقة عاطفية مع سائق يبلغ من العمر 26 عاما، حيث قررا ضرورة التخلص من زوجها وأبنائها من أجل الارتباط ببعضهما.

واختتم المصدر، أن المتهم الثاني ” العشيق” قام بإعطاء المتهمة 4 عبوات عصير، بعد أن حقنها بمادة سامة، من اجل تقديمها لزوجها وأطفالها الثلاثة، للتخلص منهم، مشيرا إلى أن المتهمة بعد تأكدها من إصابة الضحايا بالتسمم ونقلهم إلى المستشفى، قامت بإيهام أقارب زوجها بتناول الضحايا عصير فاسد.