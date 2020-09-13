  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. لليوم الثالث على التوالي.. مظاهرات شرق ليبيا (فيديو وصور)

لليوم الثالث على التوالي.. مظاهرات شرق ليبيا (فيديو وصور)

منشور 13 أيلول / سبتمبر 2020 - 10:46
إضرام نيران في مقر حكومي ببنغازي
إضرام نيران في مقر حكومي ببنغازي

شهدت مدن عدة شرق ليبيا مظاهرات لليوم الثالث على التوالي على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية، حيث تم إضرام نيران في مقر حكومي ببنغازي، بينما حاول محتجون اقتحام مديرية أمن المرج.

وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر إطلاق رصاص على مجموعة متظاهرين حاولوا اقتحام مديرية أمن المرج، وهم يفرون بعد إطلاق النار عليهم

وأكدت مصادر محلية أن محتجين حاولوا اقتحام مديرية أمن المرج شرقي البلاد على إثر مظاهرات غاضبة من انقطاعات التيار الكهربائي المستمرة، قائلة إن قوات الأمن أطلقت النار "في الهواء" لتفريق المتظاهرين.

وفي بنغازي، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر حريقا اندلع بالبوابة الخارجية لمقر الحكومة التي تدير شرق البلاد، بعد محاولة مجموعة من الأشخاص الهجوم على المبنى.

وبعد ساعات عاشتها بنغازي والمرج مع المظاهرات وحرق الإطارات، أعلنت السلطات المختصة إعادة السيطرة على الأوضاع في المدينتين بعد تدخل الأجهزة الأمنية وانتشار عناصرها داخل المناطق.

 

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...