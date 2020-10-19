لماذا اتصل بوتين بولي العهد السعودي مرتين خلال اسبوع؟

اكدت موسكو على لسان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على ان اتصال الرئيس فلاديمير بوتين مرتين بولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال اسبوع بدافع الحفاظ على مصالح البلدين وخاصة فيما يتعلق بسوق الطاقة

وقال بيسكوف : "إن التعاون بين موسكو والرياض ضروري لتحقيق الاستقرار في سوق النفط".

وأضاف بيسكوف: "نحن لا نتحدث عن خلافات، ولكن عن تفاعل دولتين تعتبران أكبر منتجين للنفط، تلك الدول (روسيا والسعودية) التي يمكن أن تؤدي إجراءاتها المشتركة إلى تحقيق الاستقرار في سوق الطاقة، والذي يعتبر من الأسواق المتحركة والمتقلبة".

وأشار بيسكوف إلى أن البلدين في مرحلة تفاعل نشط للغاية، منوها إلى أن "تبادل الآراء يتطلب اتصالات منتظمة ومتواصلة".

وقال الكرملين في بيان، نشر السبت الماضي: "أجرى رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان آل سعود".

وأضاف البيان أن الطرفين تبادلا وجهات النظر حول تنفيذ الاتفاقات القائمة بصيغة "أوبك بلوس". كما أكد الجانبان استعدادهما لمزيد من التنسيق الوثيق في هذا الاتجاه من أجل الحفاظ على الاستقرار في سوق الطاقة العالمية.

كما ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان التعاون في مكافحة فيروس كورونا، فضلاً عن آفاق استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي.

وجاء في بيان الكرملين أنه تمت مناقشة موضوع التفاعل في مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا، وعلى وجه الخصوص آفاق استخدام لقاح "سبوتنيك v" الروسي في المملكة العربية السعودية".