لماذا اجل نجيب ساويرس الاعلان عن وفاة والدة ليومين؟

أعلن رئيس هيئة الأقباط المسيحيين العامة، الدكتور شريف دوس، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وفاة رجل الأعمال أنسي ساويرس، عن عمر يناهز 91 عاما وذلك بعد رحلة طويلة وصراع مع المرض.

صحيفة "صدى البلد" المحلية قالت أن أنسي ساويرس توفي مساء أول أمس الأحد الماضى، ولم يتم الإعلان عنها إلا صباح اليوم الثلاثاء. وكشفت ان سبب تأخر الاعلان عن خبر الوفاة وذلك لترتيب الأوضاع حتى لا تتأثر البورصة.

من هو أنسي ساويرس



وأنسي من موالد محافظة سوهاج أغسطس 1930، حصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة القاهرة عام 1950

كانت انطلاقته في الخمسينات من خلال شركة مقاولات اسمها "أنسي ولمعي" كان نشاطها يتمثل في تمهيد الطرق وحفر ترع الري.

عام 1961 أممت الشركة جزئيًا ثم كليًا وبقي ساويرس على رأسها خمسة سنوات قبل أن يهاجر إلى ليبيا سنة 1966. عمل هناك في المقاولات قبل العودة إلى مصر في منتصف السبعينات.

في عام 1976، أسس شركة "أوراسكوم للمقاولات العامة والتجارة" والتي أصبحت فيما بعد أوراسكوم للصناعات الإنشائية. توسع نشاط الشركة في الثمانينات والتسعينات، ليشمل السياحة والفنادق وخدمات الكمبيوتر وخدمات الهاتف المحمول، لتصبح المجموعة من أضخم الشركات المصرية.

وعن حياته العملية، فقد أسس الراحل "شركة لمعي وأنسي" للمقاولات وهو إبن 20 عاما، وذلك في عام 1950 فور تخرجه من كلية الزراعة، ثم أسس "شركة أورسكوم للتجارة والمقاولات" عام 1975 والمعروفة اليوم باسم "شركة أوراسكوم للصناعات الإنشائية"، وهي الصرح الاقتصادي المصري الكبير.

وتبوأ الراحل منصب الرئيس الفخري وعضو مجلس المديرين في كل من "شركة أوراسكوم للصناعات الإنشائية"، والشركة المصرية لخدمات الهاتف المحمول "موبينيل"، وأيضا الرئيس التنفيذي للشركة ذاتها، ورئيس "شركة أوراسكوم للتجارة"، ورئيس مجلس إدارة "مستشفى السلام"، ورئيس "جمعية الشبان المسيحية في مصر"، ورئيس "جمعية رجال الأعمال المصرية الإسكندنافية".

شغل الملياردير الراحل عضوية مجلس إدارة كل من "شركة أوراسكوم للفنادق ومشروعات التنمية"، و"بنك مصر"، و"الشركة الفرعونية للتأمين".

وكان الملياردير أنسي ساويرس متزوج من السيدة "يسرية لوزة" وله ثلاثة أبناء هم، نجيب ساويرس، سميح ساويرس، ناصف ساويرس، الذين يقودون الأن مختلف شركات المجموعة الأم "أوراسكوم، ومن أبرز مراحل حياته هي هجرته إلى ليبيا عام 1966، حيث عمل هناك أيضا في المقاولات قبل أن يعود إلى مصر في منتصف السبعينات، وكان ذلك بعد أن رأس شركته البأولى لمدة 5 سنوات عقب تأميمها على مرحلتين جزئين وكليا عام 1961.

أنجب ثلاثة أبناء هم نجيب وسميح وناصف، الذين يعتبرون من أثرياء العالم وتقدر ثرواتهم بمليارات الدولارات.

وبحسب موقع فوربس، تقدر ثروة أنسي ساويرس بنحو مليار دولار.