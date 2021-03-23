لماذا احجم اطباء مصر عن نعي نوال السعداوي؟

رغم الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي والضجة الاعلامية الكبيرة على المستوى العربي والدولي حول شخصية نوال السعداوي المتزامن مع وفاتها عن 90 عاما، الا ان نقابة الاطباء المصريين والتي هي احدى اعضاءها، لم تنعها كما جرت العادة في مثل هذا الموقف مع طبيب اخر.

حرج النقابة مع العريان

ووفق مصادر صحفية مصرية فان النقابة واجهت مشكلة عقب إصدارها نعيا في أغسطس 2020، بعد وفاة الطبيب، عصام العريان، القيادي الإخواني السابق، مما جعل النقابة تتريث في بيانات نعي تالية، حتى لا تحدث أزمة، خصوصا وأن هناك الكثير من الأمور التي تتعلق بـ"نوال السعداوي". رغم ان السعداوي تخرجت في كلية الطب بجامعة القاهرة عام 1955، وهي من قدامى الأعضاء في النقابة.

رفض تام من نقابة الاطباء

وأوضحت صحيفة الوطن المصرية أن مجلس نقابة الأطباء، رفض نشر نعي للدكتورة نوال السعداوي، حيث أكدت مصادر أنه قد تم طرح نشر نعي إلا أن غالبية المجلس رفض النعي رفضا تاما، مبررين ذلك بأنها لم تمارس مهنة الطب منذ باع طويل، علاوة على الجدل المثار حولها، وما سيتبعه هجوم على النقابة من المعارضين لها، كما حدث عندما نشرت النقابة نعيا لعصام العريان.

السعداوي استلمت منصب وكيل للنقابة

وقالت : "المجلس قرر عدم نشر نعي لنوال السعيد برغم أنها كانت وكيل للنقابة في مجلسها عام 86، إلا أنها لم تمارس مهنة الطب منذ أكثر من 30 عاما" وقد اهتمت بالدفاع عن قضايا المرأة وتركت الراحلة عدة مؤلفات ثرية في مجال تحرير المرأة والإنسان بشكل عام،

من هي نوال السعداوي؟

وتوفيت الكاتبة المصرية، نوال السعداوي، الأحد، عن عمر ناهز 90 عاما، بعد صراع مع المرض.

ولدت السعداوي في 27 أكتوبر عام 1931، وهي طبيبة وكاتبة وروائية مصرية مدافعة عن حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص، وتعتبر واحدة من أهم الكاتبات المصريات والإفريقيات على مر العصور.

حصلت على جائزة الشمال والجنوب من مجلس أوروبا، وعام 2005 فازت بجائزة إينانا الدولية من بلجيكا، وعام 2012 فازت بجائزة شون ماكبرايد للسلام من المكتب الدولي للسلام فى سويسرا.

وشغلت السعداوي العديد من المناصب، مثل منصب المدير العام لإدارة التثقيف الصحي في وزارة الصحة بالقاهرة، والأمين العام لنقابة الأطباء بالقاهرة، غير عملها كطبيبة في المستشفي الجامعي.

كما نالت عضوية المجلس الأعلى للفنون والعلوم الاجتماعية بالقاهرة. وأسست جمعية التربية الصحية وجمعية الكاتبات المصريات. وعملت فترة كرئيس تحرير مجلة الصحة بالقاهرة، ومحرره في مجلة الجمعية الطبية.

بدأت نوال السعداوي الكتابة مبكرا، فكان أول أعمالها عبارة عن قصص قصيرة بعنوان "تعلمت الحب" في عام 1957، وأول رواياتها "مذكرات طبيبة" عام 1958. ويعتبر كتاب "مذكرات في سجن النساء" (1986) من أشهر أعمالها.

صدر لها 40 كتابا، وأعيد نشر وترجمة كتاباتها لأكثر من 20 لغة، وتدور الفكرة الأساسية لكتابات نوال السعداوي حول الربط بين تحرير المرأة والإنسان من ناحية، وتحرير الوطن من ناحية أخرى في نواحي ثقافية واجتماعية وسياسية.