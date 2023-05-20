لماذا بكى السيسي في السعودية؟

يبدو ان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لم يستطع السيطرة على مشاعره عندما كان في حضرة الرسول الكريم محمد عليه الصلاة والسلام

وادى الرئيس المصري الذي كان احد المشاركين في القمة العربية التي احتضنتها المملكة العربية السعودية يوم امس الجمعة ، ادى شعائر العمرة، وقد زار المسجد النبوي الشريف ووقف امام قبر المصطفى عليه الصلاة والسلام، ففاضت عيناه بالدموع ولم يستطع كبح مشاعره ، حيث سارعت الكاميرات المرافقة لالتقاط صور له في تلك اللحظات



وعاد الرئيس المصري إلى بلاده بعد مشاركته في القمة العربية وأداء العمرة وزيارة المسجد النبوي، وقدد عقد عدة لقاءات مع القادة والزعماء العرب على هامشها، وكان نشطاء ومواقع الرئاسة المصرية قد نشرو صورا له في محيط الكعبة المشرفة اثناء ادائه العمرة