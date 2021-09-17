لماذا تراجعت اسرائيل عن قصف صهاريج المازوت الايرانية الى حزب الله؟

بثوب انساني، بررت اسرائيل عدم اقدامها على قصف وتدمير صهاريج المازوت الايرانية التي انطلقت من ميناء بانياس السوري الى الاراضي اللبنانية بعدم رغبتها في احداث اضرار وخسائر في صفوف اللبنانيين.

عدم الضرر بالصهاريج

وزعمت القناة 12 العبرية، أنه في إسرائيل قرروا عدم التعرض للشاحنات من منطلق الضرر الذي قد يلحق بشحنات الوقود القادمة إلى لبنان بخلاف احتمال اندلاع توتر مع إيـران وحزب الله.

تخريب جهود اعمار لبنان

وتابعت القناة، مثل هذا العمل يمكن أن يُنظر إليه في العالم على أنه محاولة إسرائيلية لتخريب الجهود الإنسانية لإعادة الإعمار في لبنان، لهذا السبب، القرار في هذه المرحلة هو عدم الإضرار بشحنات النفط الإيـرانية.



نصرالله يتوعد

وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، أعلن يوم الاثنين أن أول باخرة نفط إيرانية وصلت إلى مرفأ بانياس يوم الأحد الماضي وبدأت بتفريغ الحمولة، على أن يبدأ نقل هذه المادة إلى لبنان يوم الخميس متوعدا الولايات المتحدة واسرائيل في حال اقدامهم على ايذاء القافلة



وقال إن "الباخرة الثانية التي ستصل خلال أيام قليلة إلى مرفأ بانياس تحمل أيضا مادة المازوت. أما الباخرة الثالثة فقد تم إنجاز كل المقدمات الإدارية لها وبدأت بتحميل مادة البنزين، واتفقنا بالتحضير لباخرة رابعة لتحمل مادة المازوت".