المعجب أراد الاطلاع على سجلات المكالمات الأخيرة لخاشقجي قبل اغتياله

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، نقلا عن مسؤول تركي، إن النائب العام السعودي سعود المعجب، خلال آخر اجتماع بنظيره التركي عرفان فيدان، طلب تسليمه هاتف الصحفي الراحل جمال خاشقجي.

وأوضح المصدر أن هدف المعجب من الحصول على هاتف خاشقجي، الذي تركه بحوزة خطيبته خديجة جنكيز قبل اغتياله بلحظات داخل القنصلية، كان "الوصول إلى سجل المكالمات الأخيرة التي أجراها قبل قتله".

وأضاف: "نشعر بالخشية من أن اطلاع السعوديين على سجل المكالمات الأخيرة لخاشقجي ربما يضع أصدقاء خاشقجي في دائرة الخطر".

وكانت صحيفة "حرييت" التركية وصفت طريقة طلب المعجب لهاتف خاشقجي والاطلاع على سجل مكالماته بأنه تم بـ"إصرار".

يذكر أن الصحفي خاشقجي، قبل دخوله مقر القنصلية السعودية في إسطنبول، في الثاني من الشهر الماضي، قام بإيداع هاتفه الخاص من طراز "آي فون" بحوزة خطيبته؛ لخشيته من أن يحدث معه أمر ما داخل القنصلية خلال محاولته الحصول على أوراق رسمية.