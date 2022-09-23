لماذا غاب علم لبنان عن لقاء ميقاتي ورئيسي

دار جدل واسع حول غياب علم لبنان عن لقاء جمع رئيس إيران إبراهيم رئيسي برئيس حكومة لبنان نجيب ميقاتي، وذلك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتساءل عدد كبير من المغردين عن سبب غياب العلم اللبناني، بينما كانت أعلام البلاد الأخرى موجودة في اللقاءات التي عقدها رئيسي.

وعلق النائب نديم جميل على هذا الأمر قائلا: ".. الصورة معبرة جدا. فيهن يقولوا خطأ بروتوكول بس الحقيقة هي انو ايران لا بتحترم ولا بتعترف بلبنان وبكيانه. والاسوأ من الإيراني هو رئيس الحكومة اللي رضي وقعد وتصور من تم ساكت".

قلنا لكم #لبنان ولايه إيرانية ١٠٠٪ وللأسف لم يعد له في عروبته مثقال ذرة بعدما وضعت إيران عملائها قيادات يتحكمون في مصيره من رأس هرم السلطة ابو رغال حتى بقية الخونة المرتزقة

هل يعقل الشعب اللبناني العربي يرضى بمثل هذي المهزلة و الخضوع لإيران ؟



أين العلم اللبناني يا ميقاتي 👇 pic.twitter.com/4atWmj8Le1 — علي المالكي (@AASAA_999) September 22, 2022

ورد وزير الخارجية عبدالله بو حبيب، الذي قال إن "الموعد مع الرئيس الإيراني قد تم ترتيبه قبل وقت قصير من انعقاده، وجرى تأخيره نصف ساعة إلى حين إحضار العلم اللبناني من مقر بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة"، مشيرا إلى أنه "لم يكن ممكنا إيصاله إلى مقر البعثة بسبب الإجراءات الأمنية الاستثنائية التي واكبت حضور الرئيس الأمريكي جو بايدن أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة".

إلا أن هذا التوضيح من وزير الخارجية، لم يلق إعجاب المغردين، فرد أحدهم قائلا: "لا يوجد لغط كان حضرتك فيك تأجل أيضا، أو أقله تغيير مكان الإجتماع كي لا تطلب إزالة العلم الإيراني. هيك بكون الإحترام المتبادل والبروتوكول و النَديّة".

واعتبر آخر أن "هذا تبرير سخيف".

بدورها، شكرت ​السفارة الإيرانية​ لدى لبنان، وزير الخارجية على التوضيحات بشأن عدم وجود العلم اللبناني، مؤكدة أنه "لا شك أن هذه اللقاءات تصب في مصلحة البلدين".