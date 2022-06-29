ميقاتي: الجميع تعفف عن المشاركة بالحكومة

سلم رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، نجيب ميقاتي، رئيس الجمهورية ميشال عون تشكيلة حكومته الجديدة، حيث من المفترض ان يدرسها ويعطي جوابه عنها.

تشكيلة الحكومة اللبنانية

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن التشكيلة الحكومية التي قدمها ميقاتي تتألف من 24 وزيراً؛ بينهم وزراء من الحكومة السابقة، وكشفت وكالة الأنباء «المركزية» المحلية عن أن الوزراء المقترح استبدالهم في الحكومة هم وزراء: الخارجية، والداخلية، والاقتصاد، والطاقة، والصناعة، والتنمية الإدارية، والشؤون الاجتماعية والعدل، موضحة أن من بين هؤلاء من لا يريد الاستمرار في وزارته، كوزيرة التنمية الإدارية نجلا رياشي، ووزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب.

ميقاتي: تعففو عن المشاركة بالحكومة

واطلع ميقاتي الرئيس عون على نتائج الاستشارات النيابية وحادثاته مع المسؤولين الحاليين والسابقين ، واشار في تصريحات صحفية أنه اتخذ قرار تقديم التشكيلة ليلاً، وقدمها لعون «بخط اليد بعد أن تعفف الجميع عن المشاركة (بالحكومة) وأصبحت الخيارات ضيقة».

وانقسمت آراء النواب بين من يرفض المشاركة في حكومة ميقاتي وبين من يبدي استعداده لها، فالكتل المعارضة له والتي رفضت تسميته في استشارات تكليفه، جددت موقفها برفضها المشاركة في حكومته.

مواصلة مسيرة الحكومة



وأكد ميقاتي في ختام الاستشارات التي شملت في معظمها أمس، نوابا مستقلين إضافة إلى بعض الكتل أهمها، كتلة «التيار الوطني الحر» التي يرأسها باسيل، أنه «في النهاية ستتغلب المصلحة الوطنية على كل شيء، وسنشكل بإذن الله حكومة تستطيع أن تقوم بواجبها، وتستكمل ما بدأته حكومتنا الماضية، خاصة مع صندوق النقد الدولي وفيما يتعلق بخطة الكهرباء وملف ترسيم الحدود البحرية. هذا كان مجمل المناقشات وإن شاء الله ترى الأمور النور بطريقة سليمة».

ميقاتي أنهى إستشاراته مع النواب بعد ظهر أمس، واليوم صباحاً سلّم للرئيس عون تشكيلة الحكومة!

شو يعني؟

يعني لما كان مبارح عم يستشير النواب كانت التشكيلة جاهزة بجيبتو،

يعني فعلاً كانت مسرحية وضحْك على ذقون النواب،

وكان معنا حق نقاطعها!

ولأذناب الزعيم الذين زايدوا أمس عالتويتر،

إخرسوا — اللواء جميل السيّد (@jamil_el_sayyed) June 29, 2022



وكلف عون، الخميس الماضي، ميقاتي، تشكيل الحكومة بناء على استشارات نيابية نال فيها ميقاتي 54 صوتاً، مقابل 25 صوتاً لصالح سفير لبنان السابق لدى الأمم المتحدة نواف سلام، فيما امتنع 46 نائباً عن تسمية أحد.

وكان ميقاتي رأس الحكومة الأخيرة في البلاد منذ سبتمبر (أيلول) 2021 بعد فراغ استمر 13 شهراً، قبل أن تتحول إلى حكومة تصريف أعمال في مايو (أيار) الماضي عقب الانتخابات البرلمانية.