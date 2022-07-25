لماذا يزور لافروف أفريقيا؟

وصل وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إلى مدينة أويو، شمال الكونغو، حيث محطته الثانية ضمن جولة أفريقية استهلها بالقاهرة.

لافروف في الكونغو

ويجري الرئيس ساسو نغيسو ولافروف محادثات ثنائية الإثنين، ومنذ الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير/شباط الماضي، يُنظر إلى الكونغو برازافيل على أنها دولة "محايدة" في هذا الصراع. ومن المقرر أن يسافر الوزير الروسي بعد ذلك إلى أوغندا وإثيوبيا.

وحاول لافروف في القاهرة طمأنة شركائه المصريين حيال مخاطر انعدام الأمن الغذائي، بخاصة في أفريقيا، بعد الاتفاق على توفير "ممرات آمنة" لصادرات الحبوب.

جولة افريقية مهمة لـ لافروف

وكان لافروف قد وصل مساء السبت إلى القاهرة في مستهل جولة أفريقية حيث التقى لافروف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري، وكذلك أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.

وقالت تقارير اميركية ان لافروف استخدم كلمة له في جامعة الدول العربية أمام رؤساء وفود الدول العربية، ليؤكد أن الغرب هو من بدأ أولا ودفع بلاده إلى الحرب عبر تجاهله المخاوف الأمنية لروسيا بشأن توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأشارت إلى العلاقات القوية بين روسيا ومصر، لافتة إلى أن الرئيس السيسي قد عاد لتوه من صربيا في زيارة هي الأولى لرئيس مصري منذ ٣٠ عاما، وهي الدولة التي تعد أيضا صديقة لروسيا.

كما عززت القاهرة وموسكو، حسب "أسوشيتد برس" علاقاتهما مؤخرا على الصعيدين العسكري والاقتصادي، فيما أعلنت شركة "روس أتوم" الروسية للطاقة النووية عن بدء أعمال إنشاء مفاعل الضبعة بمصر.

روسيا وأفريقيا



وتقول "أسوشيتد برس" إن لافروف سعى لطمأنة الدول المتخوفة من عرقلة إمدادات الحبوب. وقال الوزير الروسي إن مصدري الحبوب الروس ملتزمون بتأدية واجباتهم وذلك في ضوء الاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة ووقعته موسكو وكييف للسماح بمرور شحنات الحبوب من الموانئ الأوكرانية.

أما صحيفو "فايننشال تايمز" فقد رأت أن لافروف يسعى في أفريقيا إلى دحض مزاعم أن موسكو "تصرفت كقوة استعمارية من خلال قصف مناطق واسعة من أوكرانيا".

وفي مقالته التي نشرت على موقع الوزارة فى موسكو، كتب لافروف أن روسيا "ليست ملطخة بجرائم الاستعمار الدموية" و "لا تفرض أي شيء على الآخرين، أو تعلمهم كيف يعيشون".

البلدان الأفريقية هي من بين أكثر البلدان تضررا من تداعيات الحرب، إذ ارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل كبير وترك ذلك ملايين الأشخاص في مناطق الصراع في أفريقيا والشرق الأوسط يعانون من تفاقم النقص المتزايد في الغذاء والمساعدات الأخرى.

"المسار المستقل"

ورأت شبكة "بي بي سي" الإخبارية البريطانية من جهتها أن لافروف يسعى من خلال جولته إلى حشد الدول الأفريقية إلى جانب بلاده.

وقالت إن لافروف أشاد بما أسماه "المسار المستقل" الذي اتخذته أفريقيا في الامتناع عن الانضمام إلى الغرب في معاقبة روسيا و"المحاولات المكشوفة للولايات المتحدة لفرض نظام عالمي أحادي القطب على المجتمع الدولي".

لافروف في الجامعة العربية



وأشاد لافروف بموقف الدول العربية المعتدل تجاه مجريات الأزمة الأوكرانية، مؤكدا أن روسيا منفتحة على الحوار مع العالم العربي ومع جميع دول العالم.

كما شرح لافروف الأسباب التي دفعت موسكو لبدء العملية العسكرية في أوكرانيا، موضحا: "كانت لدينا مخاوف مشروعة حول أمننا، وتم تجاهل مخاوفنا بشأن توسع الناتو وحصول أوكرانيا على الكثير من الأسلحة الغربية".

وتابع: "تم خرق اتفاق مينسك، وقصفت كييف المناطق الرافضة لها بالمدفعية، فيما فشل الاتحاد الأوروبي بشكل كامل في الوفاء بتعهداته".

ولفت لافروف إلى تعمد نظام كييف منع اللغة الروسية في شرق أوكرانيا ونشر العنصرية ومعاداة روسيا ودعم النازية، مذكّرا بأن "الغرب عرقل عملية التفاوض"، ومؤكدا في الوقت ذاته بأن روسيا لا تغلق باب المفاوضات مع أوكرانيا.

كما أشار لافروف إلى أن الأوروبيين اعتبروا أن من حق الناتو الهيمنة وفعل ما يحلو له، مؤكدا أن موسكو ترفض هذه السياسة، ومشددا على أنه لا يمكن لدول الحلف أن تحافظ على أمنها بتهديد أمن دولة أخرى.

وعن أزمة نقل الحبوب، قال لافروف، إن القوات الروسية أمنت ممرات عبر البحر الأسود لمرور سفن الحبوب، إلا أن أوكرانيا فشلت في ذلك بسبب نشرها للألغام في مياه الموانئ على البحر الأسود.