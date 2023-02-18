لمواجهة عنف الأسلحة.. بايدن: "على الكونغرس إتخاذ خطوات الآن"

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، الكونغرس لإتخاذ خطوات لمواجهة العنف واستتخدام الأسلحة النارية في الولايات المتحدة، بشكل عاجل، مشيرا إلى أن هذا العنف تحول إلى "وباء".

وقال الرئيس الأمريكي: "شهدت البلاد ما لا يقل عن 73 حادث إطلاق نار جماعي، بعد مرور 48 يوما منذ بداية العام الجاري".

وأكد بايدن، في بيان نشره البيت الأبيض، أن الأفكار والصلوات لا تعد أمرا كافيا، لمواجهة العنف بالأسلحة النارية.

وأوضح أن هذا النوع من العنف كالوباء، وشدد: "يجب على الكونغرس أن يتخذ إجراءات الآن".

وأشار بايدن إلى أنه أمر بمنح الإدارة المحلية الدعم الكامل من قبل السلطات الفدرالية، عقب حادث إطلاق النار في ولاية ميسيسيبي أمس الجمعة.

وقال الرئيس الأمريكي: " لا تزال هيئات الأمن الفدرالية على اتصال وثيق بسلطات الولاية".

وأضاف بايدن: "إن الولايات المتحدة تحتاج إلى إصلاح قانون حمل السلاح على أساس المنطق. ويشمل هذا طلب إجراء فحوصات عن جميع مبيعات الأسلحة وحظر تجارة الأسلحة الهجومية ومخازن الذخيرة عالية السعة... ومتطلبات التخزين الآمن للأسلحة وإزالة الحصانة عن الشركات المصنعة للأسلحة التي توزع أسلحة عسكرية في شوارعنا بشكل متعمد".

وشهدت مقاطعة تيت بولاية ميسيسيبي، أمس الجمعة، أحدث عمليات إطلاق النار الجناعي، والتي أدت إلى مقتل 6 أشخاص على الأقل، وتمكنت الأجهزة الأمنية من اعتقال المنفذ، دون الكشف عن هويته ودوافعه.