لندن تتهم ايران بالتخطيط لهجمات ضد السعودية والامارات

اتهمت الحكومة البريطانية ايران بالاعداد لشن هجمات جديدة على السعودية ودولة الامارات بواسطة طائرات مسيرة وصواريخ استولت عليها البحرية الاميركية كانت في طريقها الى مليشيات الحوثي في اليمن

وقالت لندن انها قدمت تلك الاسلحة الى الامم المتحدة كدليل وبرهان على العدوان الذي تعد له ايران ضد جيرانها وكدليل على انتهاك قرار مجلس الأمن من قبل الحرس الثوري الإيراني.

واضافت انه تم مصادرة صواريخ أرض – جو ومحركات صواريخ كروز في المياه الدولية جنوبي إيران ، كما ضبطت القوات البحرية البريطانية " طائرة مسيرة مخصصة للقيام بدوريات، وبعد فك تشفير الذاكرة الداخلية لها من قبل وزارة الدفاع البريطانية، تبين أنها قامت بـ 22 رحلة تجريبية من مقر قيادة القوات الجوية للحرس الثوري الإيراني غرب طهران" وان تلك الطائرة كانت ضمن شحنة اسلحة ايرانية متجهة الى الحوثيين وفق بيان رسمي بريطاني

واعتبرت ذلك يشكل انتهاكا للقرارين 2231 و2140 اللذين أقرهما مجلس الأمن عام 2015.

واشارت لندن الى ان الشحنة فيها صواريخ أرض - جو وقطع صواريخ كروز التي كان يستخدمها الحوثيون لمهاجمة السعودية والإمارات.

وتعرضت المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة الى هجمات بالطائرات المسيرة استهدفت منشآت اقتصادية ومدنية منها فنادق ومطارات خلال الاشهر الماضية التي سبقت الهدنة التي وقعت عليها المليشيا الحوثية والحكومة الشرعية ، فيما تواصل بغداد التوسط لعقد جلسة مفاوضات خامسة بين ايران والسعودية لايجاد حلول للازمة العالقة بين البلدين

