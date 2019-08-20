لندن تدعو باكستان والهند لتسوية الوضع في كشمير بشكل "ثنائي"

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الثلاثاء ان على الهند وباكستان تسوية الوضع في كشمير "بشكل ثنائي"، وذلك خلال محادثة هاتفية مع نظيره الهندي ناريندرا مودي.

وقالت المتحدثة باسمه "قال رئيس الوزراء بوضوح ان بريطانيا ترى بان الوضع في كشمير يجب ان تتم تسويته بين الهند وباكستان. وشدد على اهمية تسوية المشاكل بالحوار".

والتوتر على أشده في كشمير الهندية منذ 5 آب/اغسطس بعد قرار نيودلهي الغاء الحكم الذاتي في المنطقة التي تسيطر عليها. ومذاك اعتقل ما لا يقل عن 4 آلاف شخص.

وكشمير مقسمة بين الهند وباكستان منذ نهاية الاستعمار البريطاني عام 1947.وكانت سبباً لحربين وصدامات لا حصر لها بين الخصمين اللدودين آخرها في شباط/فبراير الماضي.

وفي البيان ذكرت الحكومة البريطانية "بأهمية الشراكة بين الهند وبريطانيا" داعية الى مزيد من "التجارة والعلاقات الاقتصادية" بين البلدين.

وفي وقت سابق اليوم دعت واشنطن الهند للافراج عن المعتقلين واعادة العمل بالحريات ورفع القيود "في أسرع وقت ممكن" في كشمير الهندية لعودة الامور الى طبيعتها. وأدلت مسؤولة في وزارة الخارجية الاميركية بهذه التصريحات طالبة عدم كشف هويتها.

وسيبحث الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في التوتر في المنطقة مع رئيس الوزراء الهندي خلال لقاء الخميس في باريس كما قال ممثل فرنسي الثلاثاء طالبا أيضا عدم كشف هويته.

