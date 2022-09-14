لندن تستثني 3 قادة من حضور مراسم جنازة اليزابيث

استثنت الحكومة البريطانية زعماء 3 دول من قائمة الدعوات للزعماء والقادة لحضور جنازة ملكة بريطانية اليزابيث الثانية يوم 19 سبتمبر الجاري

500 ضيف لحضور مراسم جنازة اليزابيث

ولم ترسل الحكومة البريطانية دعوات لحضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية لممثلي روسيا وبيلاروس وميانمار، وستحضر ايران بسفيرها في لندن وسيحضر الجنازة 500 ضيف رفيع المستوى من جميع أنحاء العالم.

وسيشارك في مراسم الجنازة كل من، الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل، والرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، والرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، وملك إسبانيا فيليب السادس، وزوجته ليتيزيا.

وتوجه الدعوة لرئيس الدولة مع ضيف واحد فقط يمكنه اصطحابه

روسيا : بوتين لن يحضر

ولم تعلق السفارة الروسية في المملكة المتحدة حتى الآن على المعلومات التي ترددها وسائل الإعلام، وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسي إن الحضور الشخصي لفلاديمير بوتين في جنازة إليزابيث الثانية غير وارد.

و قال مصدر رفيع في الحكومة البريطانية ، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يُدعى لحضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية بسبب غزوه لأوكرانيا وفقا للسي إن إن .

وفي حالة ميانمار، فذلك بسبب معاملة الروهينغيا. وهي أقلية مسلمة عديمة الجنسية توجد في ولاية راخين في ميانمار، وقد تم استهدافها في حملة وحشية من القتل والحرق العمد من قبل جيش ميانمار في عامي 2016 و 2017.

وتوفيت إليزابيث الثانية في 8 سبتمبر عن عمر ناهز 96 عاما في قلعة بالمورال في اسكتلندا.