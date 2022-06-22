لندن: نعمل بجهد مع القاهرة لإطلاق سجين سياسي مصري - بريطاني

أكدت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، أنها تعمل "بجهد" من أجل إطلاق المعارض البريطاني المصري البارز علاء عبد الفتاح، الذي تسعى لبحث قضيته مع نظيرها المصري سامح شكري.

وعلاء عبد الفتاح من الشخصيات البارزة في "الثورة" التي أنهت عهد الرئيس الراحل حسني مبارك عام 2011، وهو مضرب عن الطعام منذ الثاني من أبريل.

وقالت تراس للبرلمان البريطاني "نعمل جاهدين لإطلاقه".

وأضافت "أتطلع للقاء وزير الخارجية المصري الذي من المقرر أن يزور المملكة المتحدة قريبا، وسأطرح قضيته".

وتأمل أسرة كاتب بريطاني من أصل مصري مضرب عن الطعام لمدة 81 يوما أن ينتهي "كابوسه" قريبا بعد أن تعهد وزير الخارجية بالمساعدة في إطلاق سراحه.

قضى عبد الفتاح معظم العقد الماضي خلف القضبان في مصر، وحكم عليه في ديسمبر الماضي بالسجن خمس سنوات بعد اتهامه بنشر أخبار كاذبة.

ومنذ اعتقاله في سبتمبر 2019، لم يتمكن بحسب أسرته من النوم على مرتبة أو تسلم كتب إلاّ الشهر الماضي عندما نُقل إلى سجن وادي النطرون الذي بني حديثا شمال غرب القاهرة.

وحصل على الجنسية البريطانية وهو قابع في السجن.