لوبان: سياسة ماكرون الخارجية تقتصر على التهديد

زعيمة حزب "التجمع الوطني" الفرنسي اليميني ماري لوبان

انتقدت زعيمة حزب "التجمع الوطني" الفرنسي اليميني ماري لوبان السياسة الخارجية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، معتبرة أنها طريق تودي بفرنسا نحو العزلة الدولية.

وقالت في حديث لوكالة "نوفوستي"، إن ماكرون ينتقد الجميع، هو ينتهج سياسة خارجية تقتصر على التهديد وإهانة زملائه الأوروبيين.

وأضافت: "هو يخلق حالة من النزاع مع الدول التي يهمنا إجراء الحوار معها. والحقيقة هي أن عالم السيد ماكرون ينهار وسيصبح معزولا للغاية في الساحة الدولية".

وقالت بصدد دعوة ماكرون الأخيرة لتشكيل جيش أوروبي، إن الجيش يعتبر من عناصر السيادة الوطنية للدولة، وليس تجمعا متعدد الجنسيات.

وأضافت أن خطاب الرئيس ماكرون حول وجود تهديدات سيبرانية من روسيا والصين يبدو عدائيا وخاطئا، والتهديد الوحيد لفرنسا في الوقت الحالي يكمن فقط في "الأصولية الإسلامية".

ودعت لوبان رئيس بلادها إلى الامتناع عن توقيع الاتفاقية الدولية للهجرة، لأنها ستؤدي إلى "فقدان جزء من سيادة الأمة".

ولم تستبعد لوبان احتمال زيارتها روسيا في القريب، ولكنها أشارت من ناحية أخرى إلى أن جدول أعمالها الحالي لم يشمل بعد زيارة روسيا.