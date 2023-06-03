لوس أنجلوس.. شجار بين ذوي تلامذة ومؤيدي المثلية الجنسية (فيديو)

شهدت مدينة لوس أنجلوس الأمريكية أمس الجمعة حدوث شجار قرب إحدى المدارس الابتدائية، بين ذوي التلامذة ومؤيدي مجتمع المثلية الجنسية.

وفي التفاصيل تجمع أكثر من 100 شخص من ذوي التلامذة في شارع "نورث هوليوود" للتظاهر احتجاجًا على فعاليات "شهر الفخر" المثلي التي كانت مقررة في المدرسة.

وأعرب المحتجون عن رفضهم لتعليم المثلية الجنسية في المدارس الابتدائية، ورفعوا لافتات تحمل شعارات مثل "لا فخر في الاستمالة" و"اختيار الوالدين مهم" و"اتركوا أطفالنا وشأنهم".

A scrum breaks out in front of Saticoy Elementary School. #Saticoy #NorthHollywood pic.twitter.com/NbxafSrpnr — Andrew J. Campa (@campadrenews) June 2, 2023

ووفقًا لشهود العيان، أبدى الأهالي اعتراضًا خاصًا على خطة قراءة "الكتاب الكبير للعائلات" الذي أُعد بواسطة ماري هوفمان ويتناول مختلف أشكال العائلات، بما في ذلك العائلات متعددة الأعراق ومتعددة الأديان والأسر غير المتزوجة، بالإضافة إلى إشارة واحدة إلى العائلات المثلية الجنس.

وفي الجانب الآخر من الشارع، تجمع حوالي 100 من مؤيدي حقوق المثليين وتعليم المثلية في مظاهرة مضادة.

وعلى الرغم من محاولات الشرطة لفصل الطرفين، اشتعلت التوترات واندلعت مشاجرة واشتباكات.

وبفضل تدخل حازم من رجال الشرطة، تمكنوا من وقف العنف في غضون دقائق، ومغادرة المشاركين في المظاهرة المضادة الموقع. قامت طواقم مكافحة الشغب التابعة لشرطة لوس أنجلوس بنشرها للحيلولة دون استمرار الاشتباكات.

لم يتم الإعلان عن أي إصابات أو احتجازات في الوقت الحالي، ومع ذلك، تم تقديم تقارير لاحقة تفيد بوقوع إصابة واحدة في الحادث

