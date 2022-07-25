لوس أنجلوس.. قتيلان و 5 إصابات إثر إطلاق نار (فيديو وصور)

سقط قتيلان وأصيب 5 آخرون، بينهم حالات حرجة، أمس الاحد، ، إثر تعرضهم لإطلاق نار في حديقة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت كيلي مونيز، نقيب شرطة لوس أنجلوس في مؤتمر صحفي، أن الهجوم على بيك بارك في منطقة سان بيدرو ربما شارك فيه أكثر من مطلق نار، ويبدو أنه بدأ بنزاع بين طرفين، مضيفة أنه "تم العثور على بعض الأسلحة".

USA : Le bilan est passé à 3 morts & 6 blessés suite à une fusillade de San Pedro survenue au salon automobile Peck Park à Los Angeles, Californie.https://t.co/yU1RjsBJGC pic.twitter.com/vqLbuNHDQE — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) July 25, 2022

وقال جاي ماستيك، قائد منطقة المرفأ في إدارة شرطة لوس أنجلوس، في وقت سابق، إنه تم نقل 4 أشخاص إلى المستشفى في حالة حرجة.

وتتراوح أعمار الجرحى بين 3 و 54 عاما.