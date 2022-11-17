إصابة 25 شرطي متدرب صدمتهم سيارة بلوس أنجلوس

اصيب 25 عنصرا من الشرطيين المتدربين 5 منهم في وضع حرج وذلك اثر اصطدام سيارة بهم أثناء تريضهم في لوس أنجلوس.

وكانت سيارة تسير في الاتجاه الخاطئ ولم تخفف من سرعتها على ما يبدو اصطدمت بعشرات الشرطيين المتدربين يتريضون صباحا.

وأفاد قائد شرطة مقاطعة لوس أنجلوس أليكس فيلانويفا أن هناك "الكثير من الأشخاص متناثرين في كل مكان يعانون درجات مختلفة من الإصابة، ما سبب صدمة كبيرة".

وأكد قائد شرطة المقاطعة أن الاختبارات الأولية لجهاز قياس الكحول أظهرت أن السائق لم يكن مخمورا.