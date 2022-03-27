"لوغانسك" تستعد لإستفتاء شعبي للإنضمام إلى روسيا

أكد رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باسيتشنيك، اليوم الأحد، أن الجمهورية تتطلع للعودة إلى الحضن الروسي، وأنه قد يجري استفتاء بشأن الإنضمام إلى روسيا.

وقال باسيتشنيك اليوم الأحد، في تصريح للصحفيين: "أعتقد أن استفتاء سينظم في المستقبل القريب في أراضي الجمهورية وسيمارس فيه الشعب حقه الدستوري تماما لإبداء رأيه بشأن إمكانية الانضمام إلى روسيا".

وتابع: "أنا مقتنع لسبب ما أن ذلك سيحصل، لأن معظم سكان جمهورية لوغانسك الشعبية، بعد تعرضهم على مدى ثماني سنوات لقصف مستمر وحصار اقتصادي وسياسي ومواجهتهم كل الفظائع والمضايقات المرتكبة هنا على أيدي الكتائب القومية (الأوكرانية) لم يشعروا بالدعم من أي دولة سوى روسيا".

وذكر باسيتشنيك أن جمهورية لوغانسك تتطلع إلى العودة إلى الحضن الروسي و"بدء العمل في نهاية المطاف من أجل مستقبل مزدهر مشترك".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اعترف في 21 فبراير الماضي باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين ذاتيا عن أوكرانيا، قبل ثلاثة أيام من بدء موسكو عملية عسكرية في أراضي هذا البلد.

وسبق أن نظم في شبه جزيرة القرم في 16 مارس 2014 استفتاء شعبي أعربت فيه الأغلبية الساحقة من سكان المنطقة عن رغبتها في الانفصال عن أوكرانيا، بعد انقلاب سلطوي شهدته العاصمة كييف، والعودة إلى الحضن الروسي.

وتصر روسيا على أن استفتاء القرم نظم بالتوافق التام مع معايير القانون الدولي، غير أن معظم دول العالم لم تعترف بشرعيته.