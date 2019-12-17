لون جديد لحكومة الكويت والامير يحدد الخطوط العربضة

أكد أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الثلاثاء، أهمية المرحلة الراهنة، التي تتطلب جهدا كبيرا وتحملا للمسؤوليات الملقاة على أعضاء الحكومة الجديدة التي لبست ثوبا جديدا باعطاء مسؤوليات لاشخاص من خارج العائلة الحاكمة بالاضافة الى زيادة عدد النساء

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" فقد استقبل الأمير رئيس الحكومة الجديدة وأعضاءها وقال لهم: "أهنئكم باختياركم للوزارة، وأقدر قبولكم المشاركة فيها وتقاسم مسؤولياتها​​​.. أمامكم مسؤوليات كبيرة تجاه الوطن والمواطنين، لاسيما في هذه المرحلة الهامة".

ودعا أمير الكويت أعضاء الحكومة إلى: "مضاعفة الجهد لتسريع عملية التنمية وتسخير الجهود للنهوض بالوطن، وتحقيق طموحات المواطنين، واحترام الدستور والقانون وحماية المال العام"، مؤكدا أن "ذلك لن يتأتى إلا بالعمل بروح الفريق الواحد وبالتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".

بدوره، قال رئيس الحكومة موجها كلامه للأمير: "أعاهد سموكم بأن تكون منهجا للعمل الوزاري، يقوم على مبدأ التضامن والتعاون، وتنفيذ التوجيهات السامية.. هذه المرحلة فيها الكثير من التحديات، وكثير من العمل لخدمة الوطن والمواطنين، تتطلب جهدا مضاعفا".

واستقبل أمير الكويت أعضاء الحكومة، بحضور ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح.

وتشكّلت في الكويت يوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 حكومة جديدة برئاسة وزير الخارجية السابق الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، شهدت تغييرات في حقائبها السيادية، وذلك بعد أسابيع من تبادل اتهامات بالفساد، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.

واستقالت الحكومة السابقة في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 على خلفية قضايا مرتبطة بهدر المال العام وخلافات بين الوزراء، في بلد شهد العديد من الاستقالات والتغييرات الحكومية وحل للبرلمان في العقد الأخير.

وغاب عن تاسع حكومة يتم تشكيلها خلال ثماني سنوات في الدولة الخليجية النفطية، الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، نجل أمير البلاد والذي كان في السابق يتولى منصب وزير الدفاع، بينما جرى تعيين مسؤول من خارج العائلة الحاكمة في منصب وزير الداخلية لأول مرة.

كما ارتفع عدد النساء في الحكومة الجديدة إلى ثلاث من بين 14 وزيرا، مقارنة بوزيرتين في الحكومة السابقة.

وسيتولى الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح منصب وزير الدفاع، والشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، نجل رئيس الوزراء الأسبق الشيخ ناصر المحمد، حقيبة الخارجية. والمسؤولان يتوليان مناصب وزارية لأول مرة.

وحل أنس الصالح مكان الشيخ خالد الجراح الصباح في منصب وزير الداخلية، في أول تعيين لشخص من خارج الأسرة الحاكمة في هذا المنصب الحساس، بينما احتفظ خالد الفاضل بحقيبة النفط.

وتم تعيين غدير أسيري وزيرة للشؤون الاجتماعية، ورنا الفارس وزيرة للاشغال العامة ووزيرة للدولة لشؤون الإسكان، فيما عُينت مريم العقيل وزيرة للمالية ووزيرة للدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة.

وقد أدى أعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمام أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح الثلاثاء.

وتجري في تشرين الثاني/نوفمبر القادم انتخابات مجلس الأمة في الكويت. وبموجب الدستور، يجب أن تتقدم الحكومة باستقالتها بعد الانتخابات.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، كشف وزير الدفاع الكويتي السابق الشيخ ناصر صباح الاحمد الاستيلاء على نحو 800 مليون دولار من صندوق لمساعدة العسكريين، مؤكدا أن هذه القضية سرعت استقالة الحكومة السابقة.

وتظاهر مئات الكويتيين قبل أيام من استقالة الحكومة أمام مجلس الأمة احتجاجا على الفساد داخل المؤسسات.

واحتلّت الكويت المرتبة 78 عالميا والأخيرة خليجيا، على مؤشر الفساد العالمي لعام 2018 الذي تعدّه منظمة الشفافية الدولية. وكانت الكويت شهدت في 2011 حراكا كبيرا ضد الفساد وللمطالبة باصلاحات سياسية ودستورية. وعلى عكس دول الخليج الأخرى، فإن التظاهر في الكويت يعد أمرا مألوفا وقانونيا.