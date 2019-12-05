ليبرمان: معجزة فقط ستمنع عقد جولة انتخابات ثالثة

قال رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” اليميني أفيغدور ليبرمان، إن “معجزة فقط ستمنع عقد جولة انتخابات إسرائيلية ثالثة”.

وقال ليبرمان (وزير الدفاع السابق) لإذاعة الجيش الإسرائيلي، الخميس: “تشكيل الحكومة لم يعد ممكنا، وقد حان الوقت للانتخابات”.

وأضاف: “أن معجزة كبيرة ستكون مطلوبة من أجل إحداث التغيير”.

وكانت جرت محاولات عديدة، لتشكيل حكومة بمشاركة حزب “الليكود” اليميني، برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وحزب “أزرق أبيض” الوسطي برئاسة بيني غانتس، ولكنها باءت بالفشل.

ووجّه ليبرمان أصابع اللوم إلى نتنياهو وغانتس.

وتنتهي في الحادي عشر من الشهر الجاري، المهلة الممنوحة للكنيست (البرلمان) لتشكيل حكومة، وإلا فإن إسرائيل ستتجه الى الانتخابات.

وسادت توقعات بأن ليبرمان قد ينضم إلى حكومة برئاسة نتنياهو، أو حكومة مقلصة برئاسة غانتس.

ولكن ليبرمان قال “لن أنضم إلى اليمين أو إلى اليسار”.

وكان نتنياهو قد قال للصحافيين في لشبونة، الأربعاء: “يمكن إقامة حكومة مع ليبرمان والقرار عائد له”.

وأضاف نتنياهو: “البلد يتطلب حكومة وحدة وليس انتخابات غير ضرورية، ولكن إذا ما اضطررنا لانتخابات فإننا سنفوز بها”، حسب ما نقل عنه الموقع الالكتروني لصحيفة “الجروزاليم بوست” الخميس.

وفي حال جرت الانتخابات، فإنها ستكون الثالثة التي ستجري في غضون أقل من عام، بعد انتخابات إبريل/ نيسان وسبتمبر/ أيلول.

وقالت محطات تلفزة إسرائيلية، إن الانتخابات ستجري على الأرجح في مارس/ آذار المقبل