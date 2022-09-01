ليبيا.. أنصار القذافي يحتفلون بذكرى ثورة الفاتح (فيديوهات)

شهدت مناطق في ليبيا، أمس الأربعاء، احتفالات من قبل أنصار الرئيس الراحل معمر القذافي، بمناسبة الذكرى 53 لثورة الفاتح من سبتمبر.

وعبر مناصرو القذافي الذين رفعوا الأعلام والرايات الخضراء، في شوارع غات وأوباري وبني وليد وسرت، عن وفائهم لذكرى الرئيس الراحل الذي حكم البلاد لأكثر من 4 عقود.

شعبية واد الحياة



جماهير مناطق وادي الحياة تحتفل بعيد الاعياد عيد ثورة الفاتح العظيم pic.twitter.com/SxW9f837za — ضو الصغير (@DawSaghair1969) August 31, 2022

كل عام و أنصار ثورة الفاتح بألف خير 💚



الذكرى ال53 لثورة الفاتح البيضاء. pic.twitter.com/BYDGGEKcPJ — غيث (@Ghaith4Omar) August 31, 2022

"ثورة الفاتح"

في الفاتح من سبتمبر/أيلول 1969 طوقت سيارات عسكرية القصر الملكي والمباني الحكومية ومبنى الإذاعة الليبية في بنغازي. وأعلن حينها في مشهد مفاجئ عن البيان الأول لثورة الفاتح كما شاء أن يسميها قادتها ومناصروها.

واستولى 12 ضابطاً ليبياً من الرتب الدنيا من الجيش على السلطة في انقلاب أبيض ومن دون إراقة أي دماء، وعزل الملك الليبي السنوسي الذي كان موجوداً حينها في تركيا للعلاج، عن الحكم، وعين النقيب معمر القذافي الذي تزعم حراك الضباط الوحدويين الأحرار، رئيساً لمجلس إدارة الحكم الجديد في ليبيا، أو ما سُمي بمجلس قيادة الثورة.

ويعتبر خبراء ومحللون أن انقلاب القذافي قد نجح حينها وتلقى فيه دعماً داخلياً وترحيباً دولياً، لأنه بالأساس كان متوقعاً، حيث إن سقوط الحكومة الليبية كان مرتقباً منذ فترة، وفي هذه الحالات غالباً ما تلقى الانقلابات شبه إجماع وتأييد، يجعلها تمضي قدماً في استكمال بقية خططها.

إعلان الجمهورية الليبية

وتمكن الشاب العشريني الذي افتقر في ذلك الوقت إلى تجربة سياسية حقيقية والحامل لرتبة عسكرية دنيا، من تغيير نظام الحكم الملكي وإعلان الجمهورية الليبية العربية، كما قام بإلغاء العمل بالدستور الليبي، وأعلن عن مجموعة من المواد القانونية لتنظيم عمل الدولة. وعلى خلفية عدائه للنخب السياسية، لم يتردد القذافي في إضعاف أو بالأحرى إلغاء دور الأحزاب السياسية والمنظمات والجمعيات ومختلف مكونات المجتمع المدني، وضيق على الصحافة وحرية التعبير.

وبعد سنوات قليلة، وبالتحديد عام 1976، أعلن معمر القذافي عن نظريته التي أطلق عليها تسمية "النظرية العالمية الثالثة" والتي تقوم على فكرة سلطة الشعب، وتأسست إثرها اللجان الشعبية العامة التي مثلت في ذلك الوقت أعلى سلطة تنفيذية في ليبيا وتضطلع بعدة مهام، فسرها القذافي في كتابه الأخضر الذي نُشر على نطاق واسع، تباهى فيه الرئيس الراحل بنظريته.

واستمر العمل بهذه القواعد والقوانين، في ظل سلطة تحت يد رجل واحد لأكثر من 40 عاماً، حتى اندلاع الثورة الليبية في 15 فبراير/شباط 2011 التي أطاحت بحكم معمر القذافي، الذي لقي حتفه بعد ذلك وقُتل يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول من نفس السنة.