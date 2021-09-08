ليبيا.. إطلاق سراح قيادات جديدة من عهد القذافي

تتوالى في ليبيا عملية إطلاق سراح قيادات سابقة في عهد نظام الزعيم الراحل معمر القذافي، حيث برزت في الساعات الماضية أسماء جددية ستفرج عنها طرابلس، في إطار عملية المصالحة الوطنية، طاوية سنوات طويلة من الصراع والخلاف.

وأعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الإفراج عن اللواء ناجي حرير، الذي يوصف بأنه كان قيادياً بارزا في نظام القذافي السابق.

فيما أفادت وكالة الأنباء الليبية بأن إطلاق حرير جاء "في إطار عملية المصالحة الوطنية"، وهي عملية أعلن عنها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي هذا الأسبوع، وتلت إطلاق سراح الساعدي القذافي، نجل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي.

الساعدي القذافي

يذكر أن السلطات الليبية كانت أعلنت أيضا يوم الأحد الإفراج عن الساعدي القذافي، أحد أبناء معمر القذافي، الذي كان مسجونا في العاصمة طرابلس منذ العام 2014، وعن مساعدين آخرين للعقيد الراحل.

كما أكد المجلس الرئاسي الليبي في حينه إطلاق "سراح عدد من المعتقلين الذين قضوا مدة عقوبتهم أو الذين لم يحكم عليهم من قبل القضاء، بمن فيهم أحمد رمضان، الذي كان يحمل رتبة عقيد أيام حكم القذافي، وشغل منصب رئيس الأركان والمخابرات. كما كان يلقب ب"الصندوق الأسود" للديكتاتور الليبي.

إلى ذلك أضاف المجلس بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس" أن تلك المهمة ستتواصل وأن شخصيات أخرى ستخرج أيضا من السجن

معمر القذافي

يذكر أن القذافي كان حكم " البلاد التي أطلق عليها مصطلح "الجماهيرية"، لمدة 42 عاما بقبضة حديدية، لكن دون اتساق كبير في قراراته

كما اتُّهم باستخدام موارد نفطية من أجل تمويل جماعات متمردة في إفريقيا وأماكن أخرى.

وركّز القذافي سلطته ضمن دائرة عائلية مصغّرة، وقضى على أي مؤسسة سياسية أو عسكرية كانت تشكل منافسة له

لكن الأمور انقلبت رأسا على عقب في في 11 أكتوبر 2011، حيث هاجم ثوار مدينة سرت، مسقط رأس معمر القذافي، وقتلوا الزعيم وابنه معتصم.

كما قتل ابنه الثاني سيف العرب في قصف لحلف شمال الأطلسي في /أبريل 2011 في ما لقي شقيقه خميس حتفه في معركة بعد أربعة أشهر.

فيما نجا أفراد آخرون من عائلة القذافي، من بينهم زوجته صفية وابنه البكر محمد وابنته عائشة وأبناؤه سيف الإسلام الذي كان مرشحا لخلافته وهانيبال الذي واجه مشكلات عدة مع القضاء والساعدي الذي كان زير نساء