ليبيا: اكتشاف مقبرتين جماعيتين جديدتين في ترهونة غداة مقتل الكاني

أعلنت السلطات الليبية العثور على مقبرتين جماعيتين جديدتين في مدينة ترهونة جنوب شرق العاصمة طرابلس، وذلك غداة مقتل محمد الكاني زعيم المليشيا المتهمة بالوقوف وراء مجازر مروعة ارتكبت في المدينة.

وقالت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في بيان الثلاثاء، إن فرقها تمكنت من اكتشاف مقبرتين جديدتين في المشروع الزراعي (5 كيلو) بترهونة، موضحة أن عمليات الانتشال ستبدأ الأربعاء.

وتتهم مليشيا ما كان يعرف ب"اللواء التاسع" بزعامة محمد الكاني بنشر الرعب والوقوف وراء المقابر الجماعية في مدينة ترهونة.

واعلن الثلاثاء، عن مقتل الكاني على يد ميليشيا طارق بن زياد التي يتزعمها صدام نجل رجل شرق ليبيا القوي خليفة حفتر خلال مداهمة مقر سكنه في مزرعة في منطقة بوعطني بمدينة بنغازي (شرق) فجر الاثنين.

واستنكرت رابطة ضحايا ترهونة الثلاثاء، "اغتيال الكاني" و"إعدامه خارج إطار القانون".

وقالت الرابطة في بيان، إن محمد الكاني يحمل معلومات وأسرارا عن المقابر الجماعية ومرتكبيها، والعديد من الجرائم الجنائية التي تحتاجها الرابطة لاستكمال التحقيقات، وعدم قفل الملف بموته.

وطالب البيان مكتب النائب العام بفتح تحقيق عاجل، وتسليم باقي المجرمين الموجودين في المنطقة الشرقية للقضاء.

وحملت الرابطة وزارة الداخلية الليبية مسؤولية الانفلات الأمني، مطالبة بتسليم جثمان الكاني للجهات المختصة لأخذ عينات تحليل البصمة الوراثية، للتأكيد على هويته وضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب.