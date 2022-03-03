ليبيا.. التكبالي: ميليشيات "الدبيبة" أطلقت الرصاص على وزراء واحتجزتهم

قال عضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي، أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، أمر بمنع الوزراء المتوجهين إلى طبرق لحلف اليمين.

واضاف التكبالي: "عندما استعمل الوزراء السيارات تم إطلاق النار عليهم من قبل ميليشيات "الدبيبة" من مصراته وتم احتجازهم".

واتهم عضو مجلس النواب الليبي، "الدبيبة" بأنه "يريد الحكم على أجداث الليبيين".

وأكد أن "ما فعله الدبيبة اختراق صارخ لحقوقهم"، قائلا: "لتحيا الديمقراطية والانتخابات الحرة".

ومنح البرلمان الليبي، أمس الثلاثاء، الثقة لحكومة فتحي باشاغا لتكون بديلة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة. وتكونت قائمة الحكومة التي قدمها باشاغا، من 3 نواب لرئيس الحكومة و30 وزيرًا و8 وزراء دولة.

من جهتها، رفضت حكومة الوحدة الوطنية الليبية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، قرار البرلمان الليبي منح الثقة لحكومة جديدة بقيادة فتحي باشاغا، متهمة البرلمان بالتزوير، ومؤكدة استمرارها في تأدية مهامها.

وقال بيان لحكومة الدبيبة: "إن ما حدث في جلسة مجلس النواب يؤكد استمرار رئاسته في انتهاج التزوير لإخراج القرار باسم المجلس بطرق تلفيقية".