ليبيا تتحرك لاجلاء مواطنيها العالقين بتونس بعد غلق المعابر بسبب كورونا

تستعد ليبيا لاجلاء مواطنيها العالقين في تونس، والذين لم يتمكنوا من العودة بعدما قررت سلطات بلادهم غلق المعابر مع الجارة التونسية حيث خرج وباء كورونا عن السيطرة.

وأعلنت ليبيا، الخميس، إغلاق المنافذ البرية والجوية مع تونس لمدة أسبوع بسبب تفشي السلالة الهندية المتحورة من فيروس كورونا في الأخيرة.

ووجه رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي السبت، تعليماته لجميع الأجهزة ذات العلاقة، بسرعة تمكين الليبيين العالقين في تونس من العودة إلى البلاد.

جاء ذلك بعد جملة استغاثات أطلقها المواطنون العالقون في المعبر، وعقب ازدحام شديد في البوابة التونسية ومطالبات بالسماح لهم بالدخول إلى ليبيا.

ونشرت وسائل إعلام محلية صورا ومقاطع فيديو تظهر وجود مجموعة من العائلات الليبية في العراء في انتظار فتح معبر رأس جدير بعد إغلاقه بشكل مفاجئ.

ونظم العشرات مظاهرات غاضبة على بوابة المعبر لمطالبة السلطات بالالتفات لمعاناتهم، ووضع حلول عاجلة وسريعة لهم، تضمن رجوعهم إلى أرض الوطن.

لا حول ولا قوة الا بالله حالة من الفوضى والاحتقان في معبر راس جدير من جانب التوتسي بعد رفض الجانب الليبي عودة العالقين الليبين الى بلدهم pic.twitter.com/5wQWPJFSu2 — تاقرفت نيوز (@taqarifatnews) July 9, 2021

وفي ذات السياق، قال القنصل الليبي لدى تونس، فاضل القريو، السبت، إنه قد تقرر تشكيل لجنة طوارئ تتولى إجلاء المواطنين الليبيين العالقين في الأراضي التونسية عبر رحلات جوية.

وأوضح القريو أن القرار جاء بتعليمات مباشرة من رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، مشيرة إلى أن اللجنة ستتولى نقل الليبيين من مطار قرطاج الدولي في تونس، مع ضرورة حصول الركاب على تحليل بي سي آر، مفعوله 24 ساعة.

وسيكون تسيير الرحلات الجوية إلى طرابلس وبنغازي من المطار التونسي، مع التأكيد على توحيد عمل شركات الخطوط الجوية بهدف إجلاء أصحاب التذاكر، وفق منصة حكومتنا.