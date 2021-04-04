ليبيا تتسلم 100 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك V"

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم الأحد، عن استلام أول شحنة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد، والتي تزيد عن 100 ألف جرعة.

قالت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية في بيان "وصول 101250 جرعة (لقاح ضد كورونا) من شركة سبوتنيك الروسية إلى طرابلس، وتحت إشراف مباشر من وزارة الصحة، وسيتم تخزين اللقاح في المخازن التابعة للوزارة"

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم الأحد، عن استلام أول شحنة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد، والتي تزيد عن 100 ألف جرعة.

القاهرة - سبوتنيك. قالت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية في بيان "وصول 101250 جرعة (لقاح ضد كورونا) من شركة سبوتنيك الروسية إلى طرابلس، وتحت إشراف مباشر من وزارة الصحة، وسيتم تخزين اللقاح في المخازن التابعة للوزارة"

وتم تسجيل لقاح "سبوتنيك V " في 59 دولة يبلغ عدد سكانها الإجمالي أكثر من 1.5 مليار شخص

ويجري تصنيع "سبوتنيك V" حاليا في سبعة مواقع في روسيا، هي غامالي، بينوفارم، بيوكاد، جينيريوم، ليككو، ر فارم وفارم ستاندرد.