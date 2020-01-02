ليبيا: تجدد الاشتباكات جنوبي طرابلس

تجددت، صباح الخميس، الاشتباكات بين قوات الحكومة الليبية والقوات التابعة للمشير خليفة حفتر بعدة محاور، جنوبي طرابلس، بعد هدوء استمر يومين.

ووفق شهود عيان شملت الاشتباكات محاور عين زارة وصلاح الدين، جنوبي العاصمة.

وقال شهود عيان إن أصوات الاشتباكات تسمع بوضوح في عين زارة وصلاح الدين مصحوبة بأصوات انفجارات تهز الأحياء السكنية.

يأتي ذلك في وقت حلق فيه طيران حربي في سماء العاصمة طرابلس، من دون معرفة تبعيته لحكومة الوفاق أم حفتر.

وفي السياق ذاته نقلت قناة ليبيا الأحرار عن مصدر عسكري القول إن المدفعية الثقيلة لقوات الوفاق تستهدف تمركزات مسلحي حفتر بمحور الخلاطات، جنوبي طرابلس.

وينازع خليفة حفتر، حكومة الوفاق، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، ويشن منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة.