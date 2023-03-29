ليبيا.. شخص يتسبب بإنقطاع المياه عن 3 مدن كبيرة

البوابة - تسبب اعتداء على محطة تصريف مياه واقعة قرب مدينة الخمس الليبية، بانقطاع المياه عن 3 مدن كبيرة غرب البلاد.

ووفقا لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، فإن التسريب أدى لإهدار آلاف الأمتار المكعبة من المياه التي كان ينقلها المسار الشرقي للنهر الصناعي، إلى مدن مصراتة وزليتن والخمس، وكذلك العاصمة طرابلس.

وفشلت جهود الفنيين في السيطرة على التسريب، واجراء الإصلاحات اللازمة له، بسبب وقوع المحطة تحت ضغط تشغيلي عالي يتجاوز الـ 17 بار، مما دفعهم لوقف امدادات المياه عن المدن الواقعة على المسار.

ولعدم وقف تغذية المياه عن طرابلس، عمد الفنيون إلى تغذية العاصمة عبر المسار الأوسط للنهر، بينما اضطروا إلى إيقاف ضخ المياه بالمسار الشرقي حتى تتمكن فرق الصيانة من إجراء أعمال الإصلاحات اللازمة.

وكشفت التحقيقات الأولية، تفاصيل عملية التسريب، مؤكدة أنها جاءت بعد اعتداء من قبل أحد المواطنين، على الصمام في المحطة، الذي انكسر عقب محاولة أخذ "توصيلة غير شرعية" للمياه.

وأشارت التحقيقات، إلى أن الشخص المتورط في الحادث لم يستطع أن يسيطر على التسرب الكبير، بعد محاولته عمل فتحة في الصمام من أجل استخدامها في تلك التوصيلة.

وحسب مدير المكتب الإعلامي لجهاز النهر الصناعي صلاح الساعدي، فإن الاعتداء أسفر عن هدر كميات كبيرة من المياه.

وطالب مسؤولون ليبيون، بجملة من الاجراءات الرادعة بحق المعتدين على النهر الصناعي، لمواجهة ظاهرة التوصيلات غير الشرعية، تشمل فرض غرامة مالية على المتورطين، مع تحميلهم التكلفة الكاملة لأعمال الصيانة.

يشار إلى أن تكلفة النهر الصناعي في ليبيا، بلغت 35 مليار دولار، وهو مشروع ضخم وضع حجر أساسه في عام 1984 لنقل المياه الجوفية إلى المناطق الزراعية والمدن كثيفة السكان في الشمال.