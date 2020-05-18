ليبيا.. قوات "الوفاق" تسيطر على "الوطية" العسكرية (فيديوهات)

أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية اليوم الاثنين، السيطرة بشكل كامل على قاعدة الوطية العسكرية الخاضعة لسيطرة القوات التابعة للمشير خليفة حفتر.

ونقلت قناة “ليبيا” صباح اليوم عن آمر غرفة العمليات المشتركة التابعة لحكومة الوفاق، اللواء أسامة جويلي قوله “إن قوات عملية بركان الغضب سيطرت اليوم على قاعدة الوطية بالكامل”.

وتداولت خلال الأيام الماضية أخبار عن وجود محاولات من جانب قوات الوفاق من أجل السيطرة على القاعدة بشكل سلمي، بعد أن تم تحييدها نتيجة الضربات الجوية التي قامت بها قوات الوفاق، بالإضافة لمحاصرتها من أكثر من جهة بعد أن سيطرت على كامل الشريط الساحلي الليبي.

وتعتبر القاعدة أحد أهم المعاقل الاستراتيجية التي كانت تحت سيطرة قوات حفتر في الغرب الليبي، وهي أكبر قاعدة عسكرية غرب طرابلس، وتقع على بعد 140 كيلومترا جنوب غرب طرابلس.

وأقيمت القاعدة على يد الجيش الأمريكي في أربعينيات القرن الماضي، وتمتد على مساحة 50 كيلومتر مربع، وتحتوي على مهابط طيران حربي وعدة مخازن أسلحة ومناطق سكنية تتسع لنحو 7000 عسكري.

في غضون ذلك، أعلنت قوات الحكومة الليبية، فجر الإثنين، تدمير ثالث منظومة دفاع جوي روسية من طراز “بانتسير”، كانت في طريقها لدعم قوات حفتر.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم الجيش الليبي محمد قنونو، نشره المركز الإعلامي لعملية “بركان الغضب” عبر فيسبوك.

وقال قنونو: “سلاح الجو وجّه فجر الإثنين ضربات جوية في المنطقة 6 كلم جنوب مطار السبعين بسرت (450 كلم شرق طرابلس) على طريق الرواغة المؤدية إلى ودان- الجفرة دمر خلالها منظومة دفاع جوي بانتسير روسية”.

وأضاف أن الضربات الجوية دمرت أيضا “منظومة تشويش إلكترونية كانت في طريقها لدعم ميليشيا حفتر الإرهابية”.

وهذه ثالث منظومة للدفاع الجوي الروسية “بانتسير” يدمرها الجيش الليبي خلال 3 أيام متتالية، إذ دمر الأولى السبت والثانية الأحد فور وصولهما إلى قاعدة “الوطية” الجوية.