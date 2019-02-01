مقتل عناصر من قوات حفتر بمواجهات قرب سبها جنوبي ليبيا

لقي عدد من عناصر القوات التابعة للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر مصرعهم وأصيب آخرون الجمعة، في اشتباكات مع مسلحين من قبائل التبو في منطقة غدوة جنوبي مدينة سبها جنوبي البلاد.



وقال مصدر محلي من مدينة سبها لـ"عربي21" إن قوات حفتر دخلت دون قتال إلى بوابة الـ17 جنوبي سبها، التي يسيطر عليها التبو، وكذلك منطقة بوابة الأقواس.



وأضاف المصدر أن "التبو ليس لهم مصلحة في القتال داخل سبها التي يسيطر على أغلب أحياءها، قبيلة أولاد سليمان، بينما قوات التبو تتمركز في مناطق الطيوري وحجارة وعمارات الشركة الهندية على أطراف المدينة الجنوبية".



وأشار إلى أنه "كلما توغلت قوات حفتر في الجنوب الليبي كلما ابتعدت عن خطوط إمدادها، إضافة إلى صعوبة الطقس في فصل الصيف، والتفاهمات الوقتية مع جماعات محلية مسلحة يتغير ولاءها من حين إلى آخر".



وأكد المصدر أن "قوات حفتر مازالت بعيدة عن حقلي الفيل والشرارة النفطيين، جنوب غربي سبها، ومن المحتمل أن تواجه صعوبات في السيطرة عليها، نظرا لوجود قوات من التبو في الفيل، وأخرى من الطوارق في الشرارة".



وانتهى إلى أن "التبو الذين يسيطرون على مدن حوض مرزق "القطرون، مرزق، تراغن" يرفضون بشكل قاطع دخول قوات حفتر إلى هذه المناطق، بسبب أن أغلب قوات حفتر تعتمد على العنصر العربي من الجنوب والشرق الليبي"، وف تعبيره.



وفي الخامس عشر من كانون الثاني/يناير الماضي أعلن الناطق باسم ما يسمى بـ"قوات عملية الكرامة" أحمد المسماري انطلاق عملية عسكرية لـ"تحرير الجنوب الغربي"، ممن وصفها "الجماعات الإرهابية المنتمية إلى تنظيمي داعش والقاعدة وغيرها من العصابات التي تمارس أبشع أنواع القتل والجرائم".

عربي 21